«А вот он не побоялся». Герасименя рассказала о муже

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Ваш муж – тоже спортсмен, и тоже пловец. Не мешает это как-то вашей общей семейной жизни?
Александра Герасименя, трёхкратный призёр Олимпийских игр (плавание):
Пока ещё не знаем. Шутка, конечно. На самом деле, нет, абсолютно не мешает, наоборот, сплачивает. Мы хорошо понимаем друг друга. Нам не нужно объяснять, что такое «три по восемьсот», какие-то термины.
Нам не нужно объяснять, как необходим отдых и физический, и психологический перед основными стартами. У нас общие интересы, мы оба любим плавание.
И я считаю, что в данном случае абсолютно не мешает.
Вадим Щеглов:
А как вы познакомились?
Александра Герасименя:
В бассейне.
Вадим Щеглов:
Я уже понял, что у Вас вся жизнь в бассейне.
Александра Герасименя:
Вся жизнь, да, в бассейне. И всё там. Это всё верно. Да, в бассейне познакомились, когда Евгений первый раз вошёл в сборную, можно так сказать. Я очень давно нахожусь в сборной, у меня был практически 20-летний стаж именно нахождения в нацкоманде. И в один из таких обычных дней появился Евгений, как молодой перспективный пловец. Я, естественно, со всеми ребятами знакомлюсь, здороваюсь, потому что мне интересно, кто будет с нами в одной компании, в нашей дружной семье. Вот так мы и познакомились.
Вадим Щеглов:
А нет такой профессиональной ревности, что жена успешнее мужа?
Александра Герасименя:
Нет, я думаю. Во-первых, Евгений ещё не закончил, у него есть все шансы достигнуть гораздо большего. Сложно оценивать. Мне кажется, надо у Евгения спрашивать.
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Вадим Щеглов:
А Вы ему как-то помогаете советами?
Александра Герасименя:
Я стараюсь, конечно, если меня спрашивают. Если меня не спрашивают, я не лезу.
Вадим Щеглов:
Чем Ваш супруг Вас покорил? Почему Вы выбрали его? Ведь за такой талантливой спортсменкой, чемпионкой, олимпийской медалисткой много кавалеров ухлёстывало?
Александра Герасименя:
Я Вам скажу, знаете, не так уж много. Почему? Все боялись. Вот потому что талантливая, потому что такие заслуги, все боялись. Потом уже некоторые: «Вот, мы там…». «А что ж? Извините». А вот он не побоялся.
Также в интервью Александра Герасименя рассказала:
– как относится к тому, что её называют «золотой рыбкой»
– как автобус со спортсменами заблудился перед стартами на Олимпиаде
– как год не могла зайти в бассейн после дисквалификации в 2003 году
– чем занимается сейчас: о своём клубе плавания
– почему не хотела бы видеть дочку спортсменкой
– сколько времени проводит в Instagram
Смотрите 3 мая в 21.15 на РТР-Беларусь.