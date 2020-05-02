«А вот он не побоялся». Герасименя рассказала о муже

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Ваш муж – тоже спортсмен, и тоже пловец. Не мешает это как-то вашей общей семейной жизни? Александра Герасименя, трёхкратный призёр Олимпийских игр (плавание):

Пока ещё не знаем. Шутка, конечно. На самом деле, нет, абсолютно не мешает, наоборот, сплачивает. Мы хорошо понимаем друг друга. Нам не нужно объяснять, что такое «три по восемьсот», какие-то термины. Нам не нужно объяснять, как необходим отдых и физический, и психологический перед основными стартами. У нас общие интересы, мы оба любим плавание. И я считаю, что в данном случае абсолютно не мешает.

Вадим Щеглов:

А как вы познакомились? Александра Герасименя:

В бассейне. Вадим Щеглов:

Я уже понял, что у Вас вся жизнь в бассейне. Александра Герасименя:

Вся жизнь, да, в бассейне. И всё там. Это всё верно. Да, в бассейне познакомились, когда Евгений первый раз вошёл в сборную, можно так сказать. Я очень давно нахожусь в сборной, у меня был практически 20-летний стаж именно нахождения в нацкоманде. И в один из таких обычных дней появился Евгений, как молодой перспективный пловец. Я, естественно, со всеми ребятами знакомлюсь, здороваюсь, потому что мне интересно, кто будет с нами в одной компании, в нашей дружной семье. Вот так мы и познакомились.