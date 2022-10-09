«Будь всегда учеником». Железные принципы первого в Беларуси «международника» по карате. Вы удивитесь, когда узнаете, кем он работает

На «Чижовка-Арене» прошел международный турнир по карате Belarus Open, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. В соревнованиях принимали участие представители семи стран.

Программа турнира была насыщенной, открытие ярким, а борьба бескомпромиссной. В соревнованиях приняли участие более 750 спортсменов из семи стран. За награды каратисты сражались в различных возрастных категориях, всего было представлено 66 индивидуальных категорий по ката и кумите. Белорусы делегировали на турнир самый многочисленный состав. Национальная команда переживает смену поколений и с надеждой смотрит в будущее.

Евгений Шавлохов, главный тренер сборной Беларуси по карате:

Хотелось быть выше, опережают нас Египет, Франция, Турция. Можем бороться, ребята борются, стремимся. Пока не было той обстановки, какая есть, наблюдалась тенденция, что ребята начинают продвигаться вверх по рейтинговой лестнице. Наши спортсмены долгое время входили в двадцатку лучших спортсменов по мировому рейтингу.

В традиционном направлении карате существует система данов. Это уровень черного пояса. Данов 10. В нашей стране всего несколько человек с седьмым даном. Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, обладатель шестого дана и первый в суверенной истории страны мастер спорта международного класса. В спортивной градации это высшая степень признания мастерства. В 1993 году он получил это звание после победы на чемпионате Европы. Сейчас Алексей Игоревич руководит Белорусской федерацией карате.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, председатель Федерации карате Беларуси:

Наши спортсмены, наша национальная сборная две недели до этого турнира вместе с национальной сборной Российской Федерации в Стайках тренировалась и повышала совместно свое мастерство. Конечно, нам есть куда стремиться. Есть куда развиваться. Мы стараемся сделать совместную лигу с Российской Федерацией и рейтинговые турниры, где будем повышать свое мастерство. И такие мероприятия необходимо как можно чаще проводить, включаться в работу всем на всех уровнях. И тогда действительно мы подымем наш белорусский спорт на более высокую планку. Наша национальная сборная уже достаточно возрастная, и сегодня мы стараемся подтянуть перспективную молодежь. Нацеливаемся, что в следующем году, когда будут проходить II Игры стран СНГ, там уже будет выступать более молодой состав.

Карате – это искусство побеждать, олицетворяющее силу духа, гармонию тела и высокое мастерство владения техникой ведения боя. Карате помогает формировать мировоззрение человека, управлять волей и эмоциями и достигать поставленных целей.

Алексей Богданов:

Самое, что помогает в моей теперешней должности, в моей работе, это способность держать удар, относиться к себе с критикой, слышать замечания. Как тренер говорит: ты не так сделал, ты так сделал, перестрой себя – так и в сегодняшней ситуации. Нельзя замораживаться, нельзя быть на одной ступеньке. И никогда нельзя считать, что ты всего достиг. Будь всегда учеником, всегда учись, двигайся вперед, преображайся, и тогда все получится.

Чемпион Европы Евгений Плахутин – титулованный каратист и один из лидеров сборной России. На турнире в Минске он завоевал золото. В финале Евгений Плахутин одержал победу над белорусом Олегом Милехиным.