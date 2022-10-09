Белорусских боксёров допустили к ОИ, а готовы ли спортсмены? Спросили у национальных тренеров

Новости Беларуси. Приятные новости с международных полей. Лед тронулся относительно «бана» спортсменов. Боксеры – первые ласточки, которым позволили выступать на всех международных турнирах, а это значит, что Париж 2024 становится реальным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Раз здравый смысл нашел выход среди черных пластов человеческих амбиций, вполне возможно, что и в других видах спорта засветят лучи разума.
Какие эмоции пережили наши боксеры и какие у них планы, в рубрике «Спорттаймер» рассказали главный и старший тренеры сборной Магомеда Арипгаджиева и Виталия Бондаренко.
«Много девочек туда ходит». О женском боксе, красоте и их совместимости
Виталий Бондаренко, старший тренер Беларуси по боксу:
Я изначально был от женского бокса… Я не понимал его. Очень сильно, во всех смыслах не понимал. Понятно, что есть женщины такие крепкие, как говорится, сибирская такая женщина.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Но это же не в крепости, это же вот здесь.
Виталий Бондаренко:
Да, это уже потом осознается, уже немножко со временем, что это может быть.
Юлия Силипицкая:
Но в фильмах показывают таких красивых, длинноногих блондинок. Она потом как сделает хук справа! Может быть, это сейчас девчонок заводит?
Магомед Арипгаджиев, главный тренер Беларуси по боксу:
Уже много лет популярен очень сильно фитбокс. Для себя которые ходят, занимаются. Ходят, боксируют. Очень много девочек туда ходит.
Юлия Силипицкая:
Красота женская и бокс совместимы?
Виталий Бондаренко:
Совместимы. Но, я считаю, если брать профессиональный бокс и красоту, здесь немножко спорно.
Юлия Силипицкая:
Хорошо, непрофессиональный. Вы сейчас все-таки главный тренер непрофессионального бокса, но профессионально тренируетесь. Так вот, это совместимо с красотой и эстетикой женщины?
Виталий Бондаренко:
Если женщина для себя занимается, то да, совместимо. Я считаю, да, даже не считаю, я уверен.
Магомед Арипгаджиев:
Есть много профессиональных спортсменок, которые тоже очень красивы.
«Спорят у нас очень много». Как решают вопросы в коллективе боксеров?
Юлия Силипицкая:
Вы главный тренер. Как вам эта должность?
Магомед Арипгаджиев:
Мы же работаем вместе, помогаем друг другу. Даже когда строим планы какие-то: куда, что – это совместно со старшими тренерами. Не то, что я сижу один и пишу, что мы будем делать.
Юлия Силипицкая:
То есть у вас тандем?
Магомед Арипгаджиев:
Конечно, мы советуемся, собираемся и принимаем решения. Спорят у нас очень много.
Юлия Силипицкая:
Вы спорите мирно?
Магомед Арипгаджиев:
Один особенно спорит постоянно. Справа сидящий. Это хорошо, есть свое мнение.
Юлия Силипицкая:
То есть вы поспорили, поспорили и все-таки пришли к единому мнению?
Виталий Бондаренко:
Исходя из этого, это хорошо, когда есть много вариантов, чтобы потом выбрать лучший. Это лучше всего.
Магомед Арипгаджиев:
Каждый накидывает свои варианты. Мы посмотрели и определились.
Юлия Силипицкая:
Виталий, ваша фамилия звучала больше как спортсмена, а сейчас уже тренера. Можно сказать, что вы с корабля и на бал? То видение, когда вы были спортсменом на тренерскую стезю и на сегодняшний момент, когда вы тренер, совпадают?
Виталий Бондаренко:
Чтобы быть хорошим спортсменом, я сейчас осознаю, нужно какое-то время побыть тренером. А потом обратно вернуться в спорт.
Юлия Силипицкая:
Где-то у нас скоро будет такая практика?
Виталий Бондаренко:
Это, наверное, я бы многим порекомендовал. Когда ты очень многое видишь с другой стороны и, кажется, осознаешь. Это такой плюс побыть сразу тренером, даже годик, а потом опять вернуться в спорт.
Юлия Силипицкая:
Виталий, я думаю, вы делаете анонс, что вы возвращаетесь?
Магомед Арипгаджиев:
Я уже просил. На цикл.
Юлия Силипицкая:
Магомед, а почему вы попросили Виталия все-таки вернуться?
Магомед Арипгаджиев:
Потому что молодой и перспективный.
Виталий Бондаренко:
Еще на Олимпиаду эту мог попасть по возрасту. В другом весе уже.
«До последнего верили». Кто помог белорусам в допуске к Олимпиаде?
Юлия Силипицкая:
Ребята, вы, наверное, счастливчики. Пришла прекрасная весть, что наконец-то спортсмены, хоть кто-то, допущены, боксеры. Как вы думаете, почему именно вы?
Виталий Бондаренко:
Президент Международной ассоциации бока Умар Кремлев, он родом из России, он к этому и шел.
Юлия Силипицкая:
Какие чувства были, когда вы узнали, все, допущены? Флаг, гимн, все у нас есть, осталось только выйти в ринг.
Магомед Арипгаджиев:
Конечно, мы были рады, что нас допустили. И допустили не под нейтральным флагом, под нашим флагом.
Юлия Силипицкая:
Это было очень важно?
Магомед Арипгаджиев:
Очень важно. Приезжаешь на соревнования, чемпионат мира, Европы, на Олимпийские игры, хочется, чтобы звучал наш гимн и поднимали наш флаг. И вчера уже звонили многие, поздравляли. Конечно, мы готовились, это на сайте соревнования. Мы ставили наши соревнования именно в те сроки, когда проводились чемпионат мира и Европейские игры. Мы ставили наши основные старты под них, чтобы в случае, если нас допустят, чтобы целенаправленно готовиться.
Юлия Силипицкая:
Вы все-таки верили?
Виталий Бондаренко:
Да, мы до последнего верили и ставили именно наши турниры в эти же сроки.
Юлия Силипицкая:
Первый турнир международный Ливенцева. Вы приглашения разослали? И скольким командам, странам?
Виталий Бондаренко:
Мы рассылали всем: и европейцам, и странам СНГ, и повсюду рассылали.
Юлия Силипицкая:
То есть вы ждете?
Виталий Бондаренко:
Уже многие страны дали ответ, что приедут.
Какие новшества ввели в получении олимпийских лицензий?
Юлия Силипицкая:
Магомед, вы как главный тренер, что ожидаете от этого турнира?
Магомед Арипгаджиев:
Конечно, в первую очередь, чтобы побоксировали ребята и на международной арене, приедут спортсмены. Весь год мы не боксировали, выезжали только в Россию, хотя и в России очень серьезная конкуренция, там много спортсменов. Конкурировать и набираться опыта соответственно, что нам и нужно было.
Юлия Силипицкая:
В следующем году чемпионат мира становится уже лицензионным?
Магомед Арипгаджиев:
Да, финалисты, первое и второе место, получают лицензии. Но у нас сделали совмещенные веса. Получается, 51 килограмм – олимпийский вес, а 49 – не олимпийский. И финалисты и 49, и 51 килограмм получают лицензии.
Юлия Силипицкая:
То есть четыре человека получают лицензию? Но это хорошо или плохо?
Виталий Бондаренко:
Очень хорошо, я считаю. Потому что многие же 48 килограмм. Им же тяжело перейти сразу. А так они будут знать, что они уже завоевали лицензию. И постепенно будут готовиться непосредственно к 51 килограмму.
Юлия Силипицкая:
Есть кого везти на чемпионат мира, закрыв все весовые категории?
Виталий Бондаренко:
Плюс 92 у нас пока под вопросом.
Юлия Силипицкая:
Ну что же, вы не можете мужиков таких найти в теле?
Магомед Арипгаджиев:
К сожалению, время такое. Супертяжа у нас нет такого.
Юлия Силипицкая:
Вот это да, покормите! Или тут еще дело не только в весе?
Виталий Бондаренко:
Не только в этом. Найти такого человека, как сказать, нетрусливого. Есть внутренние старты, да, там человек может себя более раскрепощенно чувствовать. А уже на международных стартах спортсмены немного теряются.
Магомед Арипгаджиев:
В основных весах у нас, в принципе, команда закрыта, все веса.
Кто из белорусов поедет на Олимпиаду и как к ней подготовиться?
Юлия Силипицкая:
Кто сейчас забойщиком-то? На кого равняются? Или на тренеров?
Виталий Бондаренко:
Это хорошо, когда на тренеров равняются, но сейчас у нас лидер, 80 килограмм, Алферов, Кармильчик – 49, Родионов Александр – 71 килограмм и 92 килограмма – Смягликов.
Юлия Силипицкая:
Кто может не только побороться за лицензию, но и стать обладателем лицензии и войти в гонку за медаль в Париже?
Магомед Арипгаджиев:
Есть еще два года, грубо говоря, до Олимпиады. И эти ребята молодые, которые у нас в команде, любой из них может раскрыться и начать боксировать на высоком уровне.
Юлия Силипицкая:
Вот боксер раскрывается, он как розочка что ли раскрывается?
Магомед Арипгаджиев:
Можно и так сказать. Это когда человек начинает боксировать уже более уверенно.
Юлия Силипицкая:
Мама мне говорит: включи мозги. Вот у вас тоже нужно включить мозги?
Магомед Арипгаджиев:
Да, включить мозги. Поверить в себя в первую очередь.
Юлия Силипицкая:
Короче, у мужчин проблемы с верой в себя. А как верить в себя?
Магомед Арипгаджиев:
Давайте я расскажу. Открывается вера в себя. когда мы приезжаем на международные соревнования. Человек боксирует, выигрывает турнир. Приезжаем на другие соревнования, боксирует с кем-то именитым спортсменом и делает с ним конкурентный бой. Вот тут он начинает понимать: мне чуть-чуть не хватило, чтобы выиграть его. И человек начинает потихоньку верить в себя.
Юлия Силипицкая:
Нужна практика?
Магомед Арипгаджиев:
Конечно.
Юлия Силипицкая:
Какие у вас цели на Париж?
Виталий Бондаренко:
На Олимпийские игры мы едем за медалью.
Магомед Арипгаджиев:
Я согласен, мы едем за медалью и сделаем все возможное, чтобы привезти эту медаль.