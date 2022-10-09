Белорусских боксёров допустили к ОИ, а готовы ли спортсмены? Спросили у национальных тренеров

Новости Беларуси. Приятные новости с международных полей. Лед тронулся относительно «бана» спортсменов. Боксеры – первые ласточки, которым позволили выступать на всех международных турнирах, а это значит, что Париж 2024 становится реальным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Раз здравый смысл нашел выход среди черных пластов человеческих амбиций, вполне возможно, что и в других видах спорта засветят лучи разума. Какие эмоции пережили наши боксеры и какие у них планы, в рубрике «Спорттаймер» рассказали главный и старший тренеры сборной Магомеда Арипгаджиева и Виталия Бондаренко.

«Много девочек туда ходит». О женском боксе, красоте и их совместимости Виталий Бондаренко, старший тренер Беларуси по боксу:

Я изначально был от женского бокса… Я не понимал его. Очень сильно, во всех смыслах не понимал. Понятно, что есть женщины такие крепкие, как говорится, сибирская такая женщина. Юлия Силипицкая, СТВ:

Но это же не в крепости, это же вот здесь. Виталий Бондаренко:

Да, это уже потом осознается, уже немножко со временем, что это может быть. Юлия Силипицкая:

Но в фильмах показывают таких красивых, длинноногих блондинок. Она потом как сделает хук справа! Может быть, это сейчас девчонок заводит?

Магомед Арипгаджиев, главный тренер Беларуси по боксу:

Уже много лет популярен очень сильно фитбокс. Для себя которые ходят, занимаются. Ходят, боксируют. Очень много девочек туда ходит. Юлия Силипицкая:

Красота женская и бокс совместимы? Виталий Бондаренко:

Совместимы. Но, я считаю, если брать профессиональный бокс и красоту, здесь немножко спорно. Юлия Силипицкая:

Хорошо, непрофессиональный. Вы сейчас все-таки главный тренер непрофессионального бокса, но профессионально тренируетесь. Так вот, это совместимо с красотой и эстетикой женщины? Виталий Бондаренко:

Если женщина для себя занимается, то да, совместимо. Я считаю, да, даже не считаю, я уверен. Магомед Арипгаджиев:

Есть много профессиональных спортсменок, которые тоже очень красивы.

«Спорят у нас очень много». Как решают вопросы в коллективе боксеров? Юлия Силипицкая:

Вы главный тренер. Как вам эта должность? Магомед Арипгаджиев:

Мы же работаем вместе, помогаем друг другу. Даже когда строим планы какие-то: куда, что – это совместно со старшими тренерами. Не то, что я сижу один и пишу, что мы будем делать. Юлия Силипицкая:

То есть у вас тандем? Магомед Арипгаджиев:

Конечно, мы советуемся, собираемся и принимаем решения. Спорят у нас очень много. Юлия Силипицкая:

Вы спорите мирно? Магомед Арипгаджиев:

Один особенно спорит постоянно. Справа сидящий. Это хорошо, есть свое мнение. Юлия Силипицкая:

То есть вы поспорили, поспорили и все-таки пришли к единому мнению? Виталий Бондаренко:

Исходя из этого, это хорошо, когда есть много вариантов, чтобы потом выбрать лучший. Это лучше всего. Магомед Арипгаджиев:

Каждый накидывает свои варианты. Мы посмотрели и определились. Юлия Силипицкая:

Виталий, ваша фамилия звучала больше как спортсмена, а сейчас уже тренера. Можно сказать, что вы с корабля и на бал? То видение, когда вы были спортсменом на тренерскую стезю и на сегодняшний момент, когда вы тренер, совпадают?

Виталий Бондаренко:

Чтобы быть хорошим спортсменом, я сейчас осознаю, нужно какое-то время побыть тренером. А потом обратно вернуться в спорт. Юлия Силипицкая:

Где-то у нас скоро будет такая практика? Виталий Бондаренко:

Это, наверное, я бы многим порекомендовал. Когда ты очень многое видишь с другой стороны и, кажется, осознаешь. Это такой плюс побыть сразу тренером, даже годик, а потом опять вернуться в спорт. Юлия Силипицкая:

Виталий, я думаю, вы делаете анонс, что вы возвращаетесь? Магомед Арипгаджиев:

Я уже просил. На цикл. Юлия Силипицкая:

Магомед, а почему вы попросили Виталия все-таки вернуться? Магомед Арипгаджиев:

Потому что молодой и перспективный. Виталий Бондаренко:

Еще на Олимпиаду эту мог попасть по возрасту. В другом весе уже.

«До последнего верили». Кто помог белорусам в допуске к Олимпиаде? Юлия Силипицкая:

Ребята, вы, наверное, счастливчики. Пришла прекрасная весть, что наконец-то спортсмены, хоть кто-то, допущены, боксеры. Как вы думаете, почему именно вы? Виталий Бондаренко:

Президент Международной ассоциации бока Умар Кремлев, он родом из России, он к этому и шел. Юлия Силипицкая:

Какие чувства были, когда вы узнали, все, допущены? Флаг, гимн, все у нас есть, осталось только выйти в ринг. Магомед Арипгаджиев:

Конечно, мы были рады, что нас допустили. И допустили не под нейтральным флагом, под нашим флагом. Юлия Силипицкая:

Это было очень важно? Магомед Арипгаджиев:

Очень важно. Приезжаешь на соревнования, чемпионат мира, Европы, на Олимпийские игры, хочется, чтобы звучал наш гимн и поднимали наш флаг. И вчера уже звонили многие, поздравляли. Конечно, мы готовились, это на сайте соревнования. Мы ставили наши соревнования именно в те сроки, когда проводились чемпионат мира и Европейские игры. Мы ставили наши основные старты под них, чтобы в случае, если нас допустят, чтобы целенаправленно готовиться.

Юлия Силипицкая:

Вы все-таки верили? Виталий Бондаренко:

Да, мы до последнего верили и ставили именно наши турниры в эти же сроки. Юлия Силипицкая:

Первый турнир международный Ливенцева. Вы приглашения разослали? И скольким командам, странам? Виталий Бондаренко:

Мы рассылали всем: и европейцам, и странам СНГ, и повсюду рассылали. Юлия Силипицкая:

То есть вы ждете? Виталий Бондаренко:

Уже многие страны дали ответ, что приедут. Какие новшества ввели в получении олимпийских лицензий? Юлия Силипицкая:

Магомед, вы как главный тренер, что ожидаете от этого турнира? Магомед Арипгаджиев:

Конечно, в первую очередь, чтобы побоксировали ребята и на международной арене, приедут спортсмены. Весь год мы не боксировали, выезжали только в Россию, хотя и в России очень серьезная конкуренция, там много спортсменов. Конкурировать и набираться опыта соответственно, что нам и нужно было. Юлия Силипицкая:

В следующем году чемпионат мира становится уже лицензионным? Магомед Арипгаджиев:

Да, финалисты, первое и второе место, получают лицензии. Но у нас сделали совмещенные веса. Получается, 51 килограмм – олимпийский вес, а 49 – не олимпийский. И финалисты и 49, и 51 килограмм получают лицензии. Юлия Силипицкая:

То есть четыре человека получают лицензию? Но это хорошо или плохо?

Виталий Бондаренко:

Очень хорошо, я считаю. Потому что многие же 48 килограмм. Им же тяжело перейти сразу. А так они будут знать, что они уже завоевали лицензию. И постепенно будут готовиться непосредственно к 51 килограмму. Юлия Силипицкая:

Есть кого везти на чемпионат мира, закрыв все весовые категории? Виталий Бондаренко:

Плюс 92 у нас пока под вопросом. Юлия Силипицкая:

Ну что же, вы не можете мужиков таких найти в теле? Магомед Арипгаджиев:

К сожалению, время такое. Супертяжа у нас нет такого. Юлия Силипицкая:

Вот это да, покормите! Или тут еще дело не только в весе? Виталий Бондаренко:

Не только в этом. Найти такого человека, как сказать, нетрусливого. Есть внутренние старты, да, там человек может себя более раскрепощенно чувствовать. А уже на международных стартах спортсмены немного теряются. Магомед Арипгаджиев:

В основных весах у нас, в принципе, команда закрыта, все веса. Кто из белорусов поедет на Олимпиаду и как к ней подготовиться? Юлия Силипицкая:

Кто сейчас забойщиком-то? На кого равняются? Или на тренеров? Виталий Бондаренко:

Это хорошо, когда на тренеров равняются, но сейчас у нас лидер, 80 килограмм, Алферов, Кармильчик – 49, Родионов Александр – 71 килограмм и 92 килограмма – Смягликов. Юлия Силипицкая:

Кто может не только побороться за лицензию, но и стать обладателем лицензии и войти в гонку за медаль в Париже?