«Результат положительный, и он закономерен». На ЧБ по мини-футболу «Борисов-900» обыграл «Охрану-Динамо»

Новости Беларуси. Продолжаются матчи в рамках чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В одном из противостояний клуб «Борисов-900» на выезде обыграл «Охрану-Динамо».

Хотя лучший старт показали именно хозяева. Они открыли счет уже на 4-й минуте матча. А затем забили еще раз. Борисовчане смогли единожды ответить и ушли на перерыв, минимально уступая. В раздевалке команда собралась с силами. И во втором тайме показала волю к победе. Гости поразили ворота соперников дважды и вырвались вперед.

Третий гол приезжие спортсмены забили всего за две минуты до финального свистка. И «охранникам» пришлось рисковать – они решили играть без голкипера. Но и это не привело ни к чему хорошему. Неудачное нападение обернулось четвертым пропущенным мячом. Отличился вратарь «Борисова», который без труда поразил пустые ворота. Итоговый счет – 4:2.

Александр Данилейко, главный тренер МФК «Борисов-900»:

Хочу поздравить соперника с хорошей игрой. Она действительно получилась. Конечно, соперника мы разбирали, мы ожидали… У них очень много фактурных футболистов, мы ожидали такой игры достаточно вязкой, мужской такой, боевитой. В перерыв поговорили, перестроили игру. И, в принципе, результат говорит сам за себя.

Сергей Гайдук, капитан МФК «Борисов-900»:

Впечатления только положительные. Мы работали и планомерно готовились к этому матчу. Поэтому, я считаю, что победа заслуженная. Мы второй тайм, в принципе, переиграли команду «Охрана-Динамо» и по моментам. Поэтому, я считаю, что результат положительный, и он закономерен. Создается новый коллектив. Поэтому за счет характера, за счет единения мы работаем и будем достигать своих целей.