Защитник ХК «Минск»: Мы осторожничали, потому что нам нельзя было ошибаться

Новости Беларуси. В Минске продолжилась финальная серия мужского чемпионата Беларуси по хоккею на траве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В титульном противостоянии сошлись «Минск» и брестский «Строитель». Первый матч этих команд прошел 4 июня, тогда сильнее оказались хоккеисты с юго-запада Беларуси. Причем победу брестчане добыли в серии буллитов.

Ну а 5 июня успех был на стороне минского коллектива, которому удалось с минимальным счетом обыграть оппонента в основное время – 1:0. Причем решающий мяч был заброшен лишь в последней игровой четверти. Таким образом счет в серии становится равным – 1:1.