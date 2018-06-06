Защитник ХК «Минск»: Мы осторожничали, потому что нам нельзя было ошибаться
Новости Беларуси. В Минске продолжилась финальная серия мужского чемпионата Беларуси по хоккею на траве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В титульном противостоянии сошлись «Минск» и брестский «Строитель». Первый матч этих команд прошел 4 июня, тогда сильнее оказались хоккеисты с юго-запада Беларуси. Причем победу брестчане добыли в серии буллитов.
Ну а 5 июня успех был на стороне минского коллектива, которому удалось с минимальным счетом обыграть оппонента в основное время – 1:0. Причем решающий мяч был заброшен лишь в последней игровой четверти. Таким образом счет в серии становится равным – 1:1.
Тимур Тимашков, защитник ХК «Минск»:
Мы осторожничали, потому что нам нельзя было ошибаться. В других каких-то играх мы забивали больше гораздо мячей «Бресту» потому, что психологически было легче играть. А сегодня каждая ошибка могла быть роковой, поэтому нам надо было сыграть предельно точно и предельно рационально в первую очередь.
Мы добились, дожали все-таки. Поменяли чуть-чуть схемы, тактику немножко. Стали играть немножко шире краями, не сбиваться в центр. Это привело к логическому завершению – мы выиграли 1:0. Теперь приезжаем в Брест на две следующие игры.
Победителем чемпионата станет команда, которая первой одержит три победы в серии. Следующие матчи пройдут в Бресте 8 и 9 июня.