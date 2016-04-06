Бьорндален рассказал, гражданство какой страны будет у их с Домрачевой ребенка

Легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о том, какое гражданство будет у малыша, которого носит под сердцем лучшая биатлонистка Беларуси Дарья Домрачева.

Уле-Эйнар Бьорндален:

У меня большая семья, я привык к детям. Это будет новая для меня ситуация. Мы с нетерпением ждем этого, в жизни появятся новые важные вещи. Я очень ценю, что мне выпало испытать это... До 18 лет у ребенка будут два гражданства. А потом придет время ему или ей выбирать. Тогда и посмотрим.