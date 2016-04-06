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Бьорндален рассказал, гражданство какой страны будет у их с Домрачевой ребенка

06 апреля 2016 10:20
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Легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о том, какое гражданство будет у малыша, которого носит под сердцем лучшая биатлонистка Беларуси Дарья Домрачева.

Уле-Эйнар Бьорндален:
У меня большая семья, я привык к детям. Это будет новая для меня ситуация. Мы с нетерпением ждем этого, в жизни появятся новые важные вещи. Я очень ценю, что мне выпало испытать это... До 18 лет у ребенка будут два гражданства. А потом придет время ему или ей выбирать. Тогда и посмотрим.

Бьорндален в интервью VG уточнил, что пол ребенка пока неизвестен.

Бьорндален рассказал, гражданство какой страны будет у их с Домрачевой ребенка-1


Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален

Новость о том, что королева биатлона, белоруска Дарья Домрачева, ждет первенца, стала приятным сюрпризом для многомиллионной армии поклонников в Беларуси, Норвегии и по всему миру.

Пара Дарья Домрачева – Уле-Эйнар Бьерндален продолжают получать восторженные комментарии и поздравления. Как отреагировало спортивное сообщество на эту новость? Здесь подробности.

# Биатлон # Дарья Домрачева # Фотофакт # Уле-Эйнар Бьорндален

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