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Уверенный темп игры: БАТЭ и ХИК сыграли вничью

26 июля 2018 20:56
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Новости Беларуси. А вот футболисты БАТЭ накануне добиться нужных цифр на табло не сумели, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Уверенный темп игры: БАТЭ и ХИК сыграли вничью -1

Борисовчане стартовали во втором раунде квалификации Лиги Чемпионов матчем с финским ХИКом. Хозяева «Борисов-арены» очевидно превосходили соперника в классе, но демонстрировать это у желто-синих получалось лишь на протяжении первого получаса игры. Затем темп игры успокоился и гости, закрывшись в обороне, уверенно сдерживали все атакующие попытки БАТЭ.

Уверенный темп игры: БАТЭ и ХИК сыграли вничью -4


Итог встречи – 0:0, и судьба путевки в третий раунд отбора определится в ответном матче. В первый день августа БАТЭ будет гостить у ХИКа в Хельсинки.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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