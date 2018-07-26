Уверенный темп игры: БАТЭ и ХИК сыграли вничью

Новости Беларуси. А вот футболисты БАТЭ накануне добиться нужных цифр на табло не сумели, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Борисовчане стартовали во втором раунде квалификации Лиги Чемпионов матчем с финским ХИКом. Хозяева «Борисов-арены» очевидно превосходили соперника в классе, но демонстрировать это у желто-синих получалось лишь на протяжении первого получаса игры. Затем темп игры успокоился и гости, закрывшись в обороне, уверенно сдерживали все атакующие попытки БАТЭ.



