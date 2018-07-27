Солигорский «Шахтёр» сыграл вничью с польским «Лехом»

Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» принимал у себя дома польский «Лех» и сыграл вничью 1:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева вышли вперед в начале второго тайма, когда отличился Элис Бакай. Удержать победу горняки не смогли, пропустив мяч на 89-й минуте встречи.

Ответные поединки за выход в 3-й отборочный раунд Лиги Европы все белорусские клубы проведут 2 августа.