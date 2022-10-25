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Борисовские пловцы успешно выступили на чемпионате Минской области в Слуцке

25 октября 2022 14:05
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Новости Беларуси. В Слуцке завершился чемпионат Минской области по плаванию на короткой воде. Участники боролись за призы в 25-метровом бассейне, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Борисовские пловцы успешно выступили на чемпионате Минской области в Слуцке-1

С огромным количеством наград вернулись домой представители Борисовской СДЮШОР. Восемь раз на верхнюю ступень пьедестала поднимался Евгений Бусов. Недавно он успешно выступил на этапе Спартакиады Союзного государства среди студенческой молодежи в Волгограде. Помимо того, пятикратными победителями старта оказались Алина Алисиевич и Эллина Шпилевская. Четыре золота завоевала Яна Вашкевич, два – Юлия Горбач. Всего от Борисовского района выступало 13 человек, готовиться начали еще в августе.  

Борисовские пловцы успешно выступили на чемпионате Минской области в Слуцке-4

Олег Терех, тренер-преподаватель Борисовской СДЮШОР:  
Сборная команда Минской области. На чемпионат республики на короткой воде отобрались четыре девочки. Теперь идет подготовка к чемпионату, который пройдет в декабре в Бресте.  

Борисовские пловцы успешно выступили на чемпионате Минской области в Слуцке-7

Марта Бобровская:  
Я занимаюсь плаваньем где-то пять лет, первые соревнования для меня были волнительными, не знала, что ожидать.  

Борисовские пловцы успешно выступили на чемпионате Минской области в Слуцке-10

Виктория Вишневская:  
На соревнованиях я проплыла 1 500 за 20,55. Мне понравилось плыть длинные дистанции, это было не слишком сложно.  

В Борисовской СДЮШОР занимаются более 600 человек. Работают секции бокса, греко-римской и вольной борьбы, плаванья и тяжелой атлетики.

# Плавание # Яна Вашкевич # Юлия Горбач # Олег Терех # Алина Алисиевич # Эллина Шпилевская # Марта Бобровская # Виктория Вишневская # Евгений Бусов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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