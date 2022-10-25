Алексей Протас сыграл против Егора Шаранговича в НХЛ

Первая шайба белоруса Алексея Протаса в заокеанском сезоне и победа «Вашингтона» в регулярном чемпионате НХЛ – так завершилось противостояние «Кэпиталз» и «Нью-Джерси», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Итоговые цифры на табло этой встречи красноречиво кричали: 6:3. Наш соотечественник провел на льду 10 минут и заработал коэффициент полезности +1. Причем его шайба была кульминационной.

Но поединок стал знаковым и еще по одной причине. Протас скрестил клюшку с нашим Егором Шаранговичем, который откатал время почти вдвое больше и также отметился рядом действий, из них, правда, пять бросков по воротам соперника.