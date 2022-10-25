Прямой эфир

Баскетболисты «Минска» проиграли «Енисею» в Единой лиге ВТБ

25 октября 2022 13:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Для баскетболистов команды «Минск» новый сезон Единой лиги ВТБ стал роковым, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболисты «Минска» проиграли «Енисею» в Единой лиге ВТБ-1

Проклятие неудач буквально повисло над подопечными Ростислава Вергуна, и серия из проигрышей достигла отметки 5. В понедельник, 24 октября, минчане принимали у себя дома «Енисей» и безвольно уступили 36:54. Счет по четвертям – 9:14, 5:11, 8:17 и 14:12.

В конце недели «Минск» пакует чемоданы и отправляется в гости к одному из сильнейших клубов – питерскому «Зениту». Игра состоится 28 октября, стартовое вбрасывание – в 20 часов.

# Баскетбол # Ростислав Вергун # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Алексей Протас сыграл против Егора Шаранговича в НХЛ
25 октября 2022 13:03

Алексей Протас сыграл против Егора Шаранговича в НХЛ

«Они сопротивлялись до последнего». Итоги матча по волейболу между сборной Беларуси и СШОР «Самотлор»
24 октября 2022 20:34

«Они сопротивлялись до последнего». Итоги матча по волейболу между сборной Беларуси и СШОР «Самотлор»

Футбол. БАТЭ одержал победу над гродненским «Неманом» на ЧБ
24 октября 2022 20:32

Футбол. БАТЭ одержал победу над гродненским «Неманом» на ЧБ