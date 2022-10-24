«Они сопротивлялись до последнего». Итоги матча по волейболу между сборной Беларуси и СШОР «Самотлор»

Первая партия осталась за россиянами – 25:20. Во второй соперники шли на равных, однако на финише гости дожали оппонента – 25:22. В третьем сете наша команда уверенно победила – 25:16. В решающей партии юниорская сборная Беларуси праздновала викторию – 25:22. Итоговый счет 3:1 в пользу наших земляков.

Андрей Михневич, главный тренер мужской юниорской сборной Беларуси по волейболу:

Ребята сегодня показали очень хороший волейбол. Правда, в первой партии у нас провалился элемент подачи-приема, из-за чего мы оказались в роли догоняющих. И по итогу нескольких замен, в принципе, игра выровнялась, но концовку все-таки отдали «Самотлору». Нужно отдать им должное, они сопротивлялись до последнего, дали борьбу. Мы выполнили почти все установки, за счет этого ребятам удалось выиграть. Они молодцы.