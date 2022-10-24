«Они сопротивлялись до последнего». Итоги матча по волейболу между сборной Беларуси и СШОР «Самотлор»

Новости Беларуси. В Минске продолжаются поединки второго тура Молодежной лиги России по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во второй игре домашней серии юниорская сборная Беларуси одолела СШОР «Самотлор».
Новости Беларуси. В Минске продолжаются поединки второго тура Молодежной лиги России по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во второй игре домашней серии юниорская сборная Беларуси одолела СШОР «Самотлор».
Первая партия осталась за россиянами – 25:20. Во второй соперники шли на равных, однако на финише гости дожали оппонента – 25:22. В третьем сете наша команда уверенно победила – 25:16. В решающей партии юниорская сборная Беларуси праздновала викторию – 25:22. Итоговый счет 3:1 в пользу наших земляков.
Андрей Михневич, главный тренер мужской юниорской сборной Беларуси по волейболу:
Ребята сегодня показали очень хороший волейбол. Правда, в первой партии у нас провалился элемент подачи-приема, из-за чего мы оказались в роли догоняющих. И по итогу нескольких замен, в принципе, игра выровнялась, но концовку все-таки отдали «Самотлору». Нужно отдать им должное, они сопротивлялись до последнего, дали борьбу. Мы выполнили почти все установки, за счет этого ребятам удалось выиграть. Они молодцы.
Следующая игра состоится во вторник, 25 октября. Соперником нашей сборной станет российская команда «Нова».