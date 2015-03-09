Борец Василиса Марзалюк – о слабостях, допинге и дисквалификации, олимпийских целях, женской дружбе и детях

Процедура взвешивания в борьбе очень сакраментальная и даже интимная. Девушки-вольницы перед видом весов почти теряют сознания: кто от волнения, а кто и от голода.

Василиса Марзалюк, участница Олипийских игр (борьба):

Перед взвешиванием мы не едим ни конфет, ни булочек, ни тортов, ни пирожных. Ничего вообще. После душа отрывается уже на полную.

Василиса Марзалюк – борец с огромным опытом. Она выступает в самом тяжелом весе – 75 килограммов – и чувствует себя при этом превосходном.

Василиса Марзалюк, участница Олипийских игр (борьба):

Я никогда не хотела быть маленькой хрупкой девушкой. Мои родители высокие, я всегда хотела быть такой же высокой, стройной, с красивой фигурой, какая у меня и есть. Поэтому я сама себе нравлюсь, довольна собой.

Правда, в подростковом возрасте Василиса чудила, чем и поплатилась – двухгодичная дисквалификация за употребление «якобы безобидного» фуросемида. Фуросемид, с одной стороны, мочегонный препарат. А с другой, классифицируется как выводящий запрещенные вещества.

Василиса Марзалюк, участница Олипийских игр (борьба):

Очень любила покушать сладости всякие, вкусняшки. Накушалась, и тренер нам говорил, чтобы держали вес. Я выпила таблеточки, волшебными они казались для меня. Вот такая история грустная со мной случилась. Сейчас, конечно, никому не советую это делать.

В этот тяжелый период девочке помог кумир всех борцов Александр Медведь.

Василиса Марзалюк, участница Олипийских игр (борьба):

Я сижу как-то на таких соревнованиях, болею за девчонок, а самой на ковер хочется, слезы катятся. И, в общем, вспомнила, как побеждала на детских соревнованиях «Медвежонок». Александр Васильевич награждал меня и говорит: «Вот наша медведица».

Великий мужчина может все: и Олимпиады выигрывать, и «прокаженных» вытягивать. И сегодня Василиса у мужского плеча.

Василиса Марзалюк, участница Олипийских игр (борьба):

У меня спортивный молодой человек. Конечно, сначала для всех необычно, что я занимаюсь борьбой. Но мне он говорит, что я разбиваю его стереотипы о борьбе. Поэтому он даже, наверное, гордится мной.

Вот так девушка-борец может без особых усилий изменить мировоззрение мужчины. А вот на женскую дружбу сил уходит куда больше.

Василиса Марзалюк, участница Олипийских игр (борьба):

Да, я верю в женскую дружбу. Даже с соперницами в жизни дружу. Когда мы выходим на ковер, нам не жалко волос друг друга.

Драчливых девчонок помимо рукоприкладства интересуют и классическая литература, и экономика, и обществоведение, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Василиса Марзалюк, участница Олипийских игр (борьба):

Я сейчас учусь, второе высшее образование получаю в МИДО на экономическом факультете. Поэтому, может быть, посвящу себя этой профессии. Я очень люблю читать. Может быть, буду работать в библиотеке.

Но это будущее, а пока Василиса Марзалюк твердо держит курс на Рио. Четыре года назад в Лондоне белоруска замкнула сильнейший квинтет. Сейчас девушка выросла.

Василиса Марзалюк, участница Олипийских игр (борьба):

«Золото» Олимпиады – это, наверное, теперь дело всей моей жизни. Уже прошло то время, когда я об этом мечтала. Я уже иду к этому, я побывала на Олимпийских играх, я попробовала свои силы, знаю, что могу этого достичь. Мне осталось только трудиться, идти к этому, стараться.

Очень часто вслед за олимпийской медалью у девушек появляется другая цель – дети.

Василиса Марзалюк, участница Олипийских игр (борьба):

Я всегда мечтала о большой семье. Вообще, я думала иметь семь детей, но рассчитываю, что у меня хотя бы два ребенка будет.

Есть у нашей «медведицы» еще несколько желаний.

Василиса Марзалюк, участница Олипийских игр (борьба):

Я полюбила серфинг, хотя на нем ни разу еще не стояла, потому что у меня колени больные. Я думаю, что в ближайшее время, после Олимпийских игр, я, наверное, осилю этот спорт.

Кто знает, приди в школу к Василисе тренер по серфингу, и не было бы сейчас борца Марзалюк.

Василиса Марзалюк, участница Олипийских игр (борьба):

В 12-13 лет к нам в школу пришел тренер, позвал. Я по интересу пошла и ощутила не себе, что такое борцовское братство. Это на самом деле есть, имеет место быть. Мы до сих пор все так дружим и общаемся. Наверное, это меня и затянуло больше всего.

Тайна, почему девушки идут в борьбу, вряд ли когда-нибудь будет раскрыта. Но как они прекрасны на ковре – эти амазонки XXI века.