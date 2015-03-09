Национальная команда Беларуси по легкой атлетике 9 марта с триумфом вернулась на родину

Новости Беларуси. Национальная команда Беларуси по легкой атлетике вернулась домой с чемпионата Европы в залах, который проходил в Праге. Наша сборная привезла хорошее настроение и медали, а встречали ее с цветами и улыбками, ведь поздравлять было с чем.

Белорусские спортсмены заняли восьмое место в общем зачете. На зимнем чемпионате наши соотечественницы завоевали три медали: «золото» и два «серебра».

Серебряные медали в копилку нашей команды положили Светлана Куделич в беге на три тысячи метров и Юлия Леонтюк в толкании ядра. При этом Куделич обновила рекорд Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Единственная медаль высшей пробы в активе Алины Талай. Она стала лучшей в беге на 60 метров с барьерами, побив рекорд Беларуси, державшийся 25 лет. Теперь лучшее время на этой дистанции – 7,85 сотых секунды.

Алина Талай, чемпионка Европы по легкой атлетике в залах:

Давайте мы не будем равнять Олимпийские игры и чемпионат мира с чемпионатом Европы. Конечно, сейчас чувствую себя немножко увереннее, какая-то гора с плеч упала. На лето смотришь с нетерпением.