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Матч звезд белорусского баскетбола прошел 8 марта в минском Дворце спорта

09 марта 2015 18:15
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Новости Беларуси. В столичном Дворце спорта прошел матч звезд белорусского баскетбола. Помимо профессионалов (участников мужского и женского чемпионатов страны) на паркет выходили звезды Детско-юношеской, а также Непрофессиональной баскетбольных лиг и ветераны белорусского баскетбола.

Зрители в этот вечер увидели не только матч, но и различные конкурсы, которые порадовали как их участников, так и болельщиков. Хорошее настроение было обеспечено всем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ольга Зюзькова, игрок БК «Цмоки-Минск», участница матча звезд:
Интересно, молодцы организаторы. Единственное, что в такой день – международный женский. И хотелось бы, наверное, чтобы не 8 марта. Главное участие, но побеждать всегда приятно.

# Фотофакт # Баскетбол # Ольга Зюзькова

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