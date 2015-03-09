Матч звезд белорусского баскетбола прошел 8 марта в минском Дворце спорта

Новости Беларуси. В столичном Дворце спорта прошел матч звезд белорусского баскетбола. Помимо профессионалов (участников мужского и женского чемпионатов страны) на паркет выходили звезды Детско-юношеской, а также Непрофессиональной баскетбольных лиг и ветераны белорусского баскетбола.

Зрители в этот вечер увидели не только матч, но и различные конкурсы, которые порадовали как их участников, так и болельщиков. Хорошее настроение было обеспечено всем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ольга Зюзькова, игрок БК «Цмоки-Минск», участница матча звезд:

Интересно, молодцы организаторы. Единственное, что в такой день – международный женский. И хотелось бы, наверное, чтобы не 8 марта. Главное участие, но побеждать всегда приятно.