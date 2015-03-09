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ХК «Динамо-Минск» встречей со своими болельщиками завершил очередной сезон в КХЛ

09 марта 2015 18:09
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Новости Беларуси. Несмотря на поражение от «Йокерита» в серии плей-офф КХЛ, нынешний сезон в исполнении минского «Динамо» можно назвать успешным. Поэтому логично, что точка в нем была поставлена в торжественной атмосфере, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На «Минск-Арене» хоккеисты «зубров» провели товарищеский матч с собственной группой поддержки. А генеральный менеджер клуба Владимир Бережков ответил на вопросы фанов.

Самые активные болельщики получили подарки: календари и плакаты «Динамо». Естественно, с автографами игроков.

Владимир Бережков, генеральный менеджер ХК «Динамо-Минск»:
У нас сложился сплоченный коллектив, команда единомышленников. У нас, пожалуй, единственная команда в КХЛ, в которой не было ни единого конфликта. Внутрикомандный дух был очень силен, все стояли друг за друга. Это дорого стоит. Это очень радостные моменты, это очень большие достижения, которыми мы можем вполне гордиться.

# Хоккей Беларуси # Владимир Бережков

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