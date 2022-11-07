Этот проект не имеет аналогов в мире. В «Стайках» стартовал турнир по тайскому боксу «Смелый шаг»

Чемпионат организован совместными усилиями трех учреждений: Президентским спортивным клубом, профильной федерацией и Министерством внутренних дел. А главная его задача – социальная реабилитация подростков с помощью спорта. Юные атлеты не только определяют сильнейших на ринге, но и посещают экскурсии и мастер-классы от именитых спортсменов. Социализации здесь уделено внимания не меньше, чем состязаниям.

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:

Мы сделали открытый турнир, мы пригласили представителей клубов Республики Беларусь, чтобы ребята пообщались между собой, чтобы были интересные поединки, и вообще попали в социум. Этот проект не имеет аналогов в мире. Дети должны понимать, что они не одни. И еще одна из задач проекта – оторвать детей от улицы. То есть гаджеты, все это хорошо, новые технологии, но здоровый образ жизни, занятия спортом важнее. Пусть они не все станут чемпионами, но они все станут достойными гражданами нашей страны.