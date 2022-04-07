Борьба была напряжённой. Итоги встречи «Шахтёра» и «Строителя» в матче ЧБ по волейболу

Новости Беларуси. Первый матч финального этапа чемпионата Беларуси по волейболу прошел в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». О том, что происходило на площадке, расскажет Артем Шукалович.
Новости Беларуси. Первый матч финального этапа чемпионата Беларуси по волейболу прошел в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». О том, что происходило на площадке, расскажет Артем Шукалович.
Артем Шукалович, корреспондент:
Огромное количество зрителей пришло в спортивный комплекс «Уручье» посмотреть на игру, без сомнения, сильнейших команд страны и давних соперников: минского «Строителя» и солигорского «Шахтера». Напомним, именно эти коллективы последние шесть сезонов встречаются в финале национального первенства. Каждый раз триумфатором становился клуб из Солигорска.
В первой встрече нынешнего розыгрыша «горняки» стартовали успешнее (подробности здесь). Но минчане не растерялись и смогли ответить гостям, выиграв вторую партию на больше-меньше – 26:24. Дружины продолжили вести упорную и принципиальную борьбу, проигрывать не хотел никто. Взяв еще по сету, волейболисты определяли победителя на тай-брейке. Викторию все же праздновал солигорский «Шахтер» – 15:9.
Напомним, чемпион определится в серии до трех побед. Следующая дуэль состоится 13 апреля.