Первая партия в активе дружины Бекши. Как проходит первый матч финального ЧБ по волейболу?

Новости Беларуси. Первый матч финального этапа чемпионата Беларуси по волейболу проходит 7 апреля, сообщили в программе «СТВ-Спорт». О том, что происходит на площадке прямо сейчас, расскажет наш корреспондент Артем Шукалович.
Новости Беларуси. Первый матч финального этапа чемпионата Беларуси по волейболу проходит 7 апреля, сообщили в программе «СТВ-Спорт». О том, что происходит на площадке прямо сейчас, расскажет наш корреспондент Артем Шукалович.
Артем Шукалович, корреспондент:
Здравствуйте! Мы находимся в спортивном комплексе «Уручье», который принимает финальную серию мужского чемпионата Беларуси по волейболу. За золото национального первенства спорят без сомнения сильнейшие коллективы страны. Минский «Строитель» и солигорский «Шахтер».
Именно «горняки» и захватили преимущество в начале противостояния. Дружина Виктора Бекши показала отличную игру как в защите, так и в нападении и записала первую партию в свой актив – 25:14. Во время второго сета ход игры кардинально изменился. На этот раз ни одна из команд не может сильно оторваться от соперника.
Сможет ли Минск записать эту партию на свой счет, узнаем совсем скоро. Упорная борьба на площадке продолжается.