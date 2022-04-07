Первая партия в активе дружины Бекши. Как проходит первый матч финального ЧБ по волейболу?

Новости Беларуси. Первый матч финального этапа чемпионата Беларуси по волейболу проходит 7 апреля, сообщили в программе «СТВ-Спорт». О том, что происходит на площадке прямо сейчас, расскажет наш корреспондент Артем Шукалович.

Артем Шукалович, корреспондент: Здравствуйте! Мы находимся в спортивном комплексе «Уручье», который принимает финальную серию мужского чемпионата Беларуси по волейболу. За золото национального первенства спорят без сомнения сильнейшие коллективы страны. Минский «Строитель» и солигорский «Шахтер».

Именно «горняки» и захватили преимущество в начале противостояния. Дружина Виктора Бекши показала отличную игру как в защите, так и в нападении и записала первую партию в свой актив – 25:14. Во время второго сета ход игры кардинально изменился. На этот раз ни одна из команд не может сильно оторваться от соперника.