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Смольский и Алимбекова предложили повторить упражнение. НОК запустил челлендж «Повтори за чемпионом»

07 апреля 2022 20:33
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Новости Беларуси. 7 апреля – Всемирный день здоровья. В рамках праздника Национальный олимпийский комитет запустил новый проект «Повтори за чемпионом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Топовые белорусские спортсмены демонстрируют нехитрые упражнения, которые предлагают повторить. Увидеть, как атлеты виртуозно исполняют задание, можно на официальной странице НОК Беларуси в социальных сетях. Первыми «ласточками» стали биатлонисты Антон Смольский и Динара Алимбекова.

Смольский и Алимбекова предложили повторить упражнение. НОК запустил челлендж «Повтори за чемпионом»-1

Антон Смольский:
В этом упражнении вытягиваем ногу, вытягиваем руки вперед, чтобы они были в одной плоскости. Все, возвращаемся в исходное положение.

Динара Алимбекова:
Повторяйте за нами, участвуйте в челлендже Национального олимпийского комитета.

Смольский и Алимбекова предложили повторить упражнение. НОК запустил челлендж «Повтори за чемпионом»-4

Любой желающий должен не только выполнить спортивный элемент, но и снять его на видео, а после опубликовать на своей странице в интернете. Акция «Повтори за чемпионом» продлится до 23 июня 2022 года.

# Белорусские спортсмены # Антон Смольский # Динара Алимбекова-Смольская # Фотофакт

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