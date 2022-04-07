Смольский и Алимбекова предложили повторить упражнение. НОК запустил челлендж «Повтори за чемпионом»

Топовые белорусские спортсмены демонстрируют нехитрые упражнения, которые предлагают повторить. Увидеть, как атлеты виртуозно исполняют задание, можно на официальной странице НОК Беларуси в социальных сетях. Первыми «ласточками» стали биатлонисты Антон Смольский и Динара Алимбекова.

Новости Беларуси. 7 апреля – Всемирный день здоровья. В рамках праздника Национальный олимпийский комитет запустил новый проект «Повтори за чемпионом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Антон Смольский:

В этом упражнении вытягиваем ногу, вытягиваем руки вперед, чтобы они были в одной плоскости. Все, возвращаемся в исходное положение.

Динара Алимбекова:

Повторяйте за нами, участвуйте в челлендже Национального олимпийского комитета.