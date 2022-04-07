Смольский и Алимбекова предложили повторить упражнение. НОК запустил челлендж «Повтори за чемпионом»
Новости Беларуси. 7 апреля – Всемирный день здоровья. В рамках праздника Национальный олимпийский комитет запустил новый проект «Повтори за чемпионом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Топовые белорусские спортсмены демонстрируют нехитрые упражнения, которые предлагают повторить. Увидеть, как атлеты виртуозно исполняют задание, можно на официальной странице НОК Беларуси в социальных сетях. Первыми «ласточками» стали биатлонисты Антон Смольский и Динара Алимбекова.
Антон Смольский:
В этом упражнении вытягиваем ногу, вытягиваем руки вперед, чтобы они были в одной плоскости. Все, возвращаемся в исходное положение.
Динара Алимбекова:
Повторяйте за нами, участвуйте в челлендже Национального олимпийского комитета.
Любой желающий должен не только выполнить спортивный элемент, но и снять его на видео, а после опубликовать на своей странице в интернете. Акция «Повтори за чемпионом» продлится до 23 июня 2022 года.