Отличились Ермакович и Алексиевич. Итоги первого полуфинального матча Кубка Беларуси по футболу

Новости Беларуси. Состоялся первый полуфинальный матч в рамках национального Кубка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Состоялся первый полуфинальный матч в рамках национального Кубка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Гомель» принимал «Витебск». Итоговую победу со счетом 2:0 одержали хозяева. В первом тайме гол в раздевалку забил Ермакович, а во второй половине встречи на 57-й минуте отличился Алексиевич.
Следующий матч полуфинальной серии дружины проведут 27 апреля в Витебске.