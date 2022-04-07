Отличились Ермакович и Алексиевич. Итоги первого полуфинального матча Кубка Беларуси по футболу

Новости Беларуси. Состоялся первый полуфинальный матч в рамках национального Кубка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Гомель» принимал «Витебск». Итоговую победу со счетом 2:0 одержали хозяева. В первом тайме гол в раздевалку забил Ермакович, а во второй половине встречи на 57-й минуте отличился Алексиевич.