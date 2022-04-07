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Отличились Ермакович и Алексиевич. Итоги первого полуфинального матча Кубка Беларуси по футболу

07 апреля 2022 20:34
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Новости Беларуси. Состоялся первый полуфинальный матч в рамках национального Кубка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Отличились Ермакович и Алексиевич. Итоги первого полуфинального матча Кубка Беларуси по футболу-1

«Гомель» принимал «Витебск». Итоговую победу со счетом 2:0 одержали хозяева. В первом тайме гол в раздевалку забил Ермакович, а во второй половине встречи на 57-й минуте отличился Алексиевич.  

Отличились Ермакович и Алексиевич. Итоги первого полуфинального матча Кубка Беларуси по футболу-4

Следующий матч полуфинальной серии дружины проведут 27 апреля в Витебске.  

# Футбол Беларуси # Александр Ермакович # Илья Алексиевич # Фотофакт

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