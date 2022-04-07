Арина Соболенко не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Чарльстоне

Арина Соболенко покидает турнир категории 500 в Чарльстоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В третьем круге она уступила 47-й в топе американке Аманде Анисимовой в трех сетах – 6:3, 4:6, 3:6.

Первая часть встречи оставила приятное впечатление. Но по ходу второго сета Соболенко все же дала слабину, чем и воспользовалась соперница, сумев перевернуть ход поединка в свою пользу. А в третьей партии игра белоруски совсем развалилась, и Арина отдала заключительный сет, а с ним и матч.

Таким образом, у нашей 5-й ракетки мира отрицательный баланс в нынешнем сезоне – 8 побед и 9 поражений. Следующий турнир в расписании теннисистки – Штутгарт, который стартует 18 апреля.