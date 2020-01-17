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«Как видите, выиграл». Итоги первого этапа Кубка Беларуси по пулевой стрельбе

17 января 2020 21:16
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Новости Беларуси. В заключительный день первого этапа Кубка Беларуси по пулевой стрельбе памяти заслуженного тренера БССР и СССР Анатолия Юрчика мужчины разыграли два комплекта наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Как видите, выиграл». Итоги первого этапа Кубка Беларуси по пулевой стрельбе-1

В скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета по пяти мишеням не было равных Евгению Зайчику. Во втором упражнении – стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров из трех положений – победил Владимир Чернов.

«Как видите, выиграл». Итоги первого этапа Кубка Беларуси по пулевой стрельбе-4

Владимир Чернов, победитель первого этапа Кубка Беларуси по пулевой стрельбе:
Результатом, в принципе, доволен. Как видите, выиграл, притом что с большим отрывом. Сейчас готовимся к крупному международному старту по пневматике. Конечно, завоевывать хотим медали.

«Как видите, выиграл». Итоги первого этапа Кубка Беларуси по пулевой стрельбе-7

В рамках турнира были отмечены лучшие спортсмены 2019 года. Ими стали Мария Мартынова и Юрий Щербацевич. Ссобственно, именно у них сегодня имеются олимпийские лицензии.

«Как видите, выиграл». Итоги первого этапа Кубка Беларуси по пулевой стрельбе-10

19 января наша национальная команда отправится в Мюнхен на международный турнир, по окончанию которого определится вырезной состав на чемпионат Европы во Вроцлаве.

«Как видите, выиграл». Итоги первого этапа Кубка Беларуси по пулевой стрельбе-13

# Спортивные соревнования # Владимир Чернов # Фотофакт

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