«Как видите, выиграл». Итоги первого этапа Кубка Беларуси по пулевой стрельбе

Новости Беларуси. В заключительный день первого этапа Кубка Беларуси по пулевой стрельбе памяти заслуженного тренера БССР и СССР Анатолия Юрчика мужчины разыграли два комплекта наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета по пяти мишеням не было равных Евгению Зайчику. Во втором упражнении – стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров из трех положений – победил Владимир Чернов.

Владимир Чернов, победитель первого этапа Кубка Беларуси по пулевой стрельбе:

Результатом, в принципе, доволен. Как видите, выиграл, притом что с большим отрывом. Сейчас готовимся к крупному международному старту по пневматике. Конечно, завоевывать хотим медали.

В рамках турнира были отмечены лучшие спортсмены 2019 года. Ими стали Мария Мартынова и Юрий Щербацевич. Ссобственно, именно у них сегодня имеются олимпийские лицензии.