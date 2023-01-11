В Минске стартовал первый этап Кубка Беларуси по пулевой стрельбе

Данный старт традиционный и проходит уже восьмой год кряду. Однако на этот раз бороться за призы против наших спортсменов будут российские стрелки. Зарубежное представительство на турнире внушительно. На первом этапе Кубка выступит более 50 россиян.

Сергей Дудко, председатель Белорусской федерации стрелкового спорта: Мы проанализировали прошлый год, потому что мы активно начали работать в прошлом году совместно с российской командой, и отметили, что действительно у нас тоже, начиная от спортсменов высокого уровня и у детей, у юниоров, результаты пошли вверх.

Наталья Юрчик, заведующая кафедрой лыжного и стрелкового спорта БГУФК: Конечно, нам как семье очень приятно, что чтится память такого заслуженного человека, Анатолия Васильевича. И безусловно, приятно, что эта память живет в сердцах наших спортсменов, тренеров и наших гостей. Очень символично сегодня, что к нам приехали гости из России, конечно, благодаря той дружбе, солидарности, взаимопониманию, которые существуют между нашими государствами. Это, безусловно, большая такая радость, что мы имеем возможность вместе соревноваться.

Помимо этого, в рамках церемонии открытия соревнований состоялось и награждение спортсменов за высокие результаты в 2022 году. Среди девушек была отмечена Владислава Пронько, у парней – Владимир Чернов.

Владимир Чернов, спортсмен национальной команды по пулевой стрельбе:

Как говорят, как начнешь год, так его и проведешь. Поэтому нужно задать хороший тон этому году. Разнообразие помогает, поэтому чем больше новых спортсменов сильных, тем тебе сложнее и будет больше опыта. Это первые соревнования в этом году, ответственные, как и все остальные. Будем бороться за медали, побеждать.

Соревноваться стрелки начнут уже в четверг, 12 января. А сильнейшие по итогам первого старта станут известны в воскресенье. Всего в рамках Кубка Беларуси состоится четыре этапа, по итогам которых лучшие попадут в финал турнира.