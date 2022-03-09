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Бомбардирские баллы и «+2» полезности. Как белорусы Шарангович и Колячонок провели игровую ночь в НХЛ?

09 марта 2022 10:14
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Новости Беларуси. Ударно провели игровую ночь с 8 на 9 марта в чемпионате Национальной хоккейной лиги белорусские представители, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Форвард Егор Шарангович отметился сразу двумя бомбардирскими баллами, а Владислав Колячонок заработал «+2» коэфициента полезности. Клуб «Нью Джерси» был сильнее «Колорадо».  

Бомбардирские баллы и «+2» полезности. Как белорусы Шарангович и Колячонок провели игровую ночь в НХЛ?-1

Примечательно, что вначале правил баллом соперник. Лидер сезона вел 3:0 во втором периоде. Но дальше свое веское слово сказали хозяева. За оставшееся время они забросили пять шайб.  

Бомбардирские баллы и «+2» полезности. Как белорусы Шарангович и Колячонок провели игровую ночь в НХЛ?-4

Последнюю в пустые ворота отправил Шарангович. А до этого он помог отличиться партнерам. Общее время, проведенное на льду, составило почти 19 минут. Как видим, наставник доверяет белорусу.  

Бомбардирские баллы и «+2» полезности. Как белорусы Шарангович и Колячонок провели игровую ночь в НХЛ?-7

Был заметен в форме «Аризоны» Владислав Колячонок. Его дружина катком прошлась по «Детроиту». В активе нашего спортсменка 17 минут и 17 секунд игрового времени, один силовой прием и «+2» полезности.  

# Хоккей # Егор Шарангович # Владислав Колячонок # Фотофакт

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