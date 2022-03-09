Бомбардирские баллы и «+2» полезности. Как белорусы Шарангович и Колячонок провели игровую ночь в НХЛ?

Новости Беларуси. Ударно провели игровую ночь с 8 на 9 марта в чемпионате Национальной хоккейной лиги белорусские представители, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Форвард Егор Шарангович отметился сразу двумя бомбардирскими баллами, а Владислав Колячонок заработал «+2» коэфициента полезности. Клуб «Нью Джерси» был сильнее «Колорадо».

Примечательно, что вначале правил баллом соперник. Лидер сезона вел 3:0 во втором периоде. Но дальше свое веское слово сказали хозяева. За оставшееся время они забросили пять шайб.

Последнюю в пустые ворота отправил Шарангович. А до этого он помог отличиться партнерам. Общее время, проведенное на льду, составило почти 19 минут. Как видим, наставник доверяет белорусу.