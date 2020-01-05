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«Выходим играть только на победу». Хоккеист команды России о матче со сборной Германии на Рождественском турнире

05 января 2020 11:40
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Новости Беларуси. Три полуфиналиста Рождественского хоккейного турнира определятся 5 января в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, накануне команда Президента обыграла сборную США и раньше других соперников стала на шаг ближе к победе.

Каковы шансы конкурентов, расскажет наш корреспондент Ирина Петыш из «Чижовка-Арены».

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«Выходим играть только на победу». Хоккеист команды России о матче со сборной Германии на Рождественском турнире-1

Ирина Петыш, корреспондент:
XVI Рождественский международный хоккейный турнир любителей хоккея продолжается. 5 января – третий соревновательный день. Уже начался матч, где сражаются сборные Международной федерации хоккея и команда США.

А на малой арене играют команды России и Германии. В составе сборной России очень много хоккеистов, которые в разные годы выступали за различные белорусские клубы, в том числе и за минское «Динамо».

Вратарь российской команды рассказал, с каким настроем игроки выходят на лед и как они собираются побеждать.

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«Выходим играть только на победу». Хоккеист команды России о матче со сборной Германии на Рождественском турнире-4

Сергей Герасимов, вратарь команды России:
Настроение отличное, боевое. Выходим играть только на победу, другого результата быть не должно. Соперники достаточно хорошие, поэтому я думаю, что сегодня ребята сыграют строго в обороне.

Все полуфиналисты будут известны уже вечером 5 января. В вечерней программе значатся еще два матча.

Подробности матчей, которые проходят 5 января в рамках Рождественского турнира среди любителей хоккея – в видеоматериале.

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси # Ирина Петыш # Сергей Герасимов # Фотофакт

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