«Выходим играть только на победу». Хоккеист команды России о матче со сборной Германии на Рождественском турнире
Новости Беларуси. Три полуфиналиста Рождественского хоккейного турнира определятся 5 января в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, накануне команда Президента обыграла сборную США и раньше других соперников стала на шаг ближе к победе.
Каковы шансы конкурентов, расскажет наш корреспондент Ирина Петыш из «Чижовка-Арены».
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Ирина Петыш, корреспондент:
XVI Рождественский международный хоккейный турнир любителей хоккея продолжается. 5 января – третий соревновательный день. Уже начался матч, где сражаются сборные Международной федерации хоккея и команда США.
А на малой арене играют команды России и Германии. В составе сборной России очень много хоккеистов, которые в разные годы выступали за различные белорусские клубы, в том числе и за минское «Динамо».
Вратарь российской команды рассказал, с каким настроем игроки выходят на лед и как они собираются побеждать.
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Сергей Герасимов, вратарь команды России:
Настроение отличное, боевое. Выходим играть только на победу, другого результата быть не должно. Соперники достаточно хорошие, поэтому я думаю, что сегодня ребята сыграют строго в обороне.
Все полуфиналисты будут известны уже вечером 5 января. В вечерней программе значатся еще два матча.
Подробности матчей, которые проходят 5 января в рамках Рождественского турнира среди любителей хоккея – в видеоматериале.