«Выходим играть только на победу». Хоккеист команды России о матче со сборной Германии на Рождественском турнире

Новости Беларуси. Три полуфиналиста Рождественского хоккейного турнира определятся 5 января в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, накануне команда Президента обыграла сборную США и раньше других соперников стала на шаг ближе к победе.

Ирина Петыш, корреспондент:

XVI Рождественский международный хоккейный турнир любителей хоккея продолжается. 5 января – третий соревновательный день. Уже начался матч, где сражаются сборные Международной федерации хоккея и команда США.

А на малой арене играют команды России и Германии. В составе сборной России очень много хоккеистов, которые в разные годы выступали за различные белорусские клубы, в том числе и за минское «Динамо».

Вратарь российской команды рассказал, с каким настроем игроки выходят на лед и как они собираются побеждать.

«А кто ж ещё? Конечно, мы победим». Что говорят болельщики на матче Беларусь – США на Рождественском турнире