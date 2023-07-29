Женская сборная по хоккею на траве одержала победу над Россией в финале «Кубка Дружбы»

В Минске на площадке в Парке Горького проходит международный турнир по хоккею на траве «Кубок Дружбы», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня, 29 июля, пора решающих матчей. В поединке за третье место юниорки сборной России выиграли у сверстниц из Беларуси со счетом 2:1 и завоевали бронзу. Мужская юниорская команда Беларуси одолела российских ровесников – 3:1 – и стала бронзовым призером турнира. В главном финале женская национальная дружина Беларуси одержала победу над сборной России – 3:1 – и выиграла главный трофей турнира. В финальном поединке сразятся мужские национальные сборные Беларуси и России.