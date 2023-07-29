Прямой эфир

Женская сборная по хоккею на траве одержала победу над Россией в финале «Кубка Дружбы»

29 июля 2023 14:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минске на площадке в Парке Горького проходит международный турнир по хоккею на траве «Кубок Дружбы», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская сборная по хоккею на траве одержала победу над Россией в финале «Кубка Дружбы»-1

Сегодня, 29 июля, пора решающих матчей. В поединке за третье место юниорки сборной России выиграли у сверстниц из Беларуси со счетом 2:1 и завоевали бронзу. Мужская юниорская команда Беларуси одолела российских ровесников – 3:1 – и стала бронзовым призером турнира. В главном финале женская национальная дружина Беларуси одержала победу над сборной России – 3:1 – и выиграла главный трофей турнира. В финальном поединке сразятся мужские национальные сборные Беларуси и России.

# Спортивные соревнования # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Ювентус» будет отстранен на год – УЕФА вынес вердикт
29 июля 2023 14:14

«Ювентус» будет отстранен на год – УЕФА вынес вердикт

Легкая атлетика. Шабанова и Никитенко открыли победой чемпионат Беларуси
29 июля 2023 12:53

Легкая атлетика. Шабанова и Никитенко открыли победой чемпионат Беларуси

В футбольном Кубке Беларуси определились первые четвертьфиналисты
29 июля 2023 12:51

В футбольном Кубке Беларуси определились первые четвертьфиналисты