«Ювентус» будет отстранен на год – УЕФА вынес вердикт

Туринский клуб не примет участие в розыгрыше Лиги конференций. Это решение было принято из-за нарушения правил финансового фейр-плей. Также клуб должен будет выплатить компенсацию в размере 20 миллионов евро, из которых обязательны к погашению 10. Еще 10 миллионов «Ювентус» должен будет выплатить, если финансовые отчеты за 2023, 2024 и 2025 годы будут не соответствовать финансовым критериям УЕФА.

Согласно инсайдерской информации, руководство «Ювентуса» пошло на сделку с Европейским футбольным союзом, суть которой заключается в том, что клуб будет отстранен от еврокубков на год и откажется от права обжаловать это решение. УЕФА со своей стороны согласилась ограничиться однолетним отстранением.