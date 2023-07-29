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«Ювентус» будет отстранен на год – УЕФА вынес вердикт

29 июля 2023 14:14
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УЕФА отстранил «Ювентус» от участия в еврокубках на следующий сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Ювентус» будет отстранен на год – УЕФА вынес вердикт-1

Туринский клуб не примет участие в розыгрыше Лиги конференций. Это решение было принято из-за нарушения правил финансового фейр-плей. Также клуб должен будет выплатить компенсацию в размере 20 миллионов евро, из которых обязательны к погашению 10. Еще 10 миллионов «Ювентус» должен будет выплатить, если финансовые отчеты за 2023, 2024 и 2025 годы будут не соответствовать финансовым критериям УЕФА.

Согласно инсайдерской информации, руководство «Ювентуса» пошло на сделку с Европейским футбольным союзом, суть которой заключается в том, что клуб будет отстранен от еврокубков на год и откажется от права обжаловать это решение. УЕФА со своей стороны согласилась ограничиться однолетним отстранением.

# Футбол # Фотофакт

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