Болельщики на ЧМ по хоккею в Минске. Фоторепортаж за 9 мая

Новости Беларуси. 9 мая, в первый день чемпионата мира по хоккею, Минск просто не узнать. Город превратился в одну большую фан-деревню: повсюду флаги, разукрашенные лица, национальные джерси, веселые песни, речь на самых разных языках. Наблюдать за этим отправилась наша корреспондент.

Неожиданно много словацких болельщиков приехало погостить в столице на время хоккейного первенства. Однако они не только самые многочисленные, но и самые яркие и шумные. Они наперебой распевают словацкие кричалки, заставляя фанатов из других стран активизироваться. Что у них и получилось.

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