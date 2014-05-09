3:2. Чехия-Словакия 9 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Чехия-Словакия» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-арене»! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.
На лёд #Чижовкаарена в 20.45 выйдут команды Чехии и Словакии. Ждём-ждём-ждём!
Команды уже на льду. Смотрим и болеем!
Компанию на скамейке составил ему чех Немец: 2 минуты штрафа.
Ещё один словак в боксе для штрафников.
1-0 в матче Чехия-Словакия! Ондржей Немец первым распечатал ворота в матче на #Чижовкаарена.
Чех Заморски отсиживает штраф на скамейке в #Чижовкаарена
Словак Брейчас зарабатывает штраф, и команды отправляются на перерыв.
Поединок идёт агрессивно: 6 минут штрафа заработали словаки, 4 - чехи.
Смотрим 2-ой период. Возвращаются на лёд команды.
1-1 в матче Чехия-Словакия!!
Михел Миклик распечатал ворота чехов.
2-ой штраф зарабатывает словак Брейчак в поединке.
Куда менее результативно проходят поединки на #Чижовкаарена. У всех в памяти борьба французов.
Чех Киндл отправляется на 2 штрафные минуты, в большинстве словаки на #Чижовкаарена.
2-1 повели словаки против чехов. Итак, Марек Веденски забивает чехам.
На перерыв уходят чехи и словаки.
Возвращаются на лёд команды. Будут отыгрываться чехи.
Словаки всё больше прессингуют чехов: не дают отыграться последним.
На #Чижовкаарена спокойно: забитых шайб нет, да и игроки, видимо, к тому не стремятся.
Чех Витасек досиживает свой штраф, всё меньше шансов у его команды отыграться.
2-2 сравняли чехи счёт в матче против словаков! Дублем отметился Немец!
Поправка в судейских протоколах на #Чижовкаарена: 2-ую шайбу чехов забил Яромир Ягр.
Овертайм на #Чижовкаарена! Якуб Клепиш приносит победу чехам в матче против словаков. В овертайме вырвали матч хоккеисты на #Чижовкаарена!