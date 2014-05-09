Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия Чемпионата мира по хоккею 2014 года

Новости Беларуси. Церемонию открытия Чемпионата мира по хоккею показали в прямом эфире программы Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы шли к этому событию пять лет. Чемпионат стал поистине крупнейшим национальным проектом. В его подготовке и реализации активно участвовала вся наша страна. Мы искренне рады выпавшей чести принять у себя этот турнир и подарить любителям хоккея чудесный праздник. Вновь созданные спортивные арены соответствуют самым высоким международным стандартам. Проведено широкомасштабное благоустройство местности для комфортного отдыха гостей и жителей нашей столицы. Словом, сделано все, чтобы чемпионат мира в Минске стал ярким, запоминающимся и лучшим в мире. Нам пришлось преодолеть немало трудностей: шантаж, политическое давление со стороны определенных сил, предвзято относящихся к Беларуси. К счастью, победили здравый смысл и уважение к спортивным ценностям. В составах сильнейших хоккейных команд мира к нам приехали игроки, являющиеся легендами и звездами мировой величины.

Убежден, что представители федерации хоккея, игроки сборных команд и болельщики по достоинству оценят все, что видят здесь. Созданная за эти годы спортивная инфраструктура послужит увеличению количества занимающихся спортом и укреплению здоровья жителей Беларуси. Важно то, что мы приобрели бесценный опыт организации таких масштабных спортивных мероприятий.

Уважаемые любители спорта, современный хоккей — прежде всего, сплав воли и спортивного мастерства, мужественная игра на грани риска и на пределе физических возможностей, способные вызвать неподдельный восторг у ее истинных поклонников. Я желаю всем вам здоровья, счастья, ярких впечатлений от чемпионата, а хоккейным командам — удачных и результативных матчей. У нас сегодня особый день — День Победы. В той жестокой войне мы с США были по одну сторону баррикад. Мы вместе боролись против коричневой чумы, против нацизма.

На этом клочке льда нас будет разделять эта красная линия. И Дай Бог, чтобы в нашей жизни мы только в спорте были лицом к лицу и по разные стороны баррикад. Успехов вам!

Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея:

Добрый вечер, Минск! Добрый вечер, Беларусь! Уважаемый господин президент! Уважаемые дамы и господа! Дорогие друзья и подруги! Сегодня я очень рад быть в Беларуси. Я желаю всем удачи и успехов. От лица Международной федерации хоккея объявляю Чемпионат мира по хоккею в 2014 году в Минске открытым!