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Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия Чемпионата мира по хоккею 2014 года

09 мая 2014 21:40
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Новости Беларуси. Церемонию открытия Чемпионата мира по хоккею показали в прямом эфире программы Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Мы шли к этому событию пять лет. Чемпионат стал поистине крупнейшим национальным проектом. В его подготовке и реализации активно участвовала вся наша страна. Мы искренне рады выпавшей чести принять у себя этот турнир и подарить любителям хоккея чудесный праздник. Вновь созданные спортивные арены  соответствуют самым высоким международным стандартам. Проведено широкомасштабное благоустройство местности для комфортного отдыха гостей и жителей нашей столицы. Словом, сделано все, чтобы чемпионат мира в Минске стал ярким, запоминающимся и лучшим в мире. Нам пришлось преодолеть немало трудностей: шантаж, политическое давление со стороны определенных сил, предвзято относящихся к Беларуси. К счастью, победили здравый смысл и уважение к спортивным ценностям. В составах сильнейших хоккейных команд мира к нам приехали игроки, являющиеся легендами и звездами мировой величины.
Убежден, что представители федерации хоккея, игроки сборных команд и болельщики по достоинству оценят все, что видят здесь. Созданная за эти годы спортивная инфраструктура послужит увеличению количества занимающихся спортом и укреплению здоровья жителей Беларуси. Важно то, что мы приобрели бесценный опыт организации таких масштабных спортивных мероприятий.
Уважаемые любители спорта, современный хоккей — прежде всего, сплав воли и спортивного мастерства, мужественная игра на грани риска и на пределе физических возможностей, способные вызвать неподдельный восторг у ее истинных поклонников. Я желаю всем вам здоровья, счастья, ярких впечатлений от чемпионата, а хоккейным командам — удачных и результативных матчей. У нас сегодня особый день — День Победы. В той жестокой войне мы с США были по одну сторону баррикад. Мы вместе боролись против коричневой чумы, против нацизма.
На этом клочке льда нас будет разделять эта красная линия. И Дай Бог, чтобы в нашей жизни мы только в спорте были лицом к лицу и по разные стороны баррикад.  Успехов вам!

Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея:
Добрый вечер, Минск! Добрый вечер, Беларусь! Уважаемый господин президент! Уважаемые дамы и господа! Дорогие друзья и подруги! Сегодня я очень рад быть в Беларуси. Я желаю всем удачи и успехов. От лица Международной федерации хоккея объявляю Чемпионат мира по хоккею в 2014 году в Минске открытым!

# Александр Лукашенко # Чемпионат мира по хоккею # Фотофакт

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