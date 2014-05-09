1:6. Беларусь - США. Андрей Степанов (автор шайбы) и Якоб Троуба (автор дубля) прокомментировали игру

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Беларусь-США» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-арене»! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

После матча коррепондент сайта ctv.by Дмитрий Руто взял экслюзивное интервью у авторов голов с обеих сторон.

Андрей Степанов (автор единственной шайбы сборной Беларуси):

В первом периоде держались, но потом пошли какие-то нелепые удаления, немножко нам где-то не повезло, допускали индивидуальные ошибки, теряли концентрацию. Но счет не отражает игры. Я полностью уверен в этом. 1:6 – это по игре много. Будем смотреть и разбираться в проигрыше.

Возможно, после четвертой шайбы поплыли. Но когда шайбы уже залетают в ворота от своих игроков, это надламывает. Будем стараться, работать, ведь все только начинается. Впереди еще есть время. Нужно обязательно постараться порадовать наших болельщиков в следующем поединке, с Казахстаном.

Якоб Троуба (№ 8) (автор дубля в ворота Беларуси):

Белорусская команда предстала неплохой дружиной. Поначалу нам тяжело было против них играть, потому что и трибуны гнали вперед, и сами хоккеисты хотели отличиться на домашнем турнире, тем более в первом игре. Но мы тоже хотели очень выиграть, потому что для нас это тоже особенная игра.

Я очень доволен тем, как все организовано, как нас приняли. Город красивый, интересный.

Фаворит ли турнира команда США? Даже не знаю. Все-таки впереди еще много игр, может случиться всякое. Но мы будем стараться проводить каждую игру на 100%, чтобы выиграть этот турнир.

Да, Канада проиграла сегодня не слишком сильной команде Франции, но, считаю, первая игра – не показатель. Уверен, в следующих поединка канадцы будут стараться во что бы то ни стало победить.