Минское «Динамо» обыграло «Локомотив» в матче КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге минское «Динамо» на своем льду провело матч против одного из лидеров Западной конференции «Локомотива», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Коллективы уже встречались неделю назад в Ярославле. Тогда победу с минимальным счетом одержали «железнодорожники». В этот раз подопечные Вудкрофта намеревались взять реванш. В предыдущей встрече минчанам удалось прервать свою 5-матчевую серию поражений. Однако в турнирной таблице они по-прежнему находятся за пределами топ-8, поэтому сегодня необходимо было брать очки.