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Минское «Динамо» обыграло «Локомотив» в матче КХЛ

22 октября 2022 20:11
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В Континентальной хоккейной лиге минское «Динамо» на своем льду провело матч против одного из лидеров Западной конференции «Локомотива», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» обыграло «Локомотив» в матче КХЛ-1

Коллективы уже встречались неделю назад в Ярославле. Тогда победу с минимальным счетом одержали «железнодорожники». В этот раз подопечные Вудкрофта намеревались взять реванш. В предыдущей встрече минчанам удалось прервать свою 5-матчевую серию поражений. Однако в турнирной таблице они по-прежнему находятся за пределами топ-8, поэтому сегодня необходимо было брать очки.

Минское «Динамо» обыграло «Локомотив» в матче КХЛ-4

Итоговые цифры прошедшего матча на ваших экранах. Дальше в расписании «зубров» домашняя игра против московского «Динамо».

# Хоккей # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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