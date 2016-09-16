Более 30 именитых биатлонистов и около 15 тысяч зрителей: «Раубичи» готовятся к «Гонке легенд»

Новости Беларуси. Дарья Домрачева вновь собирает друзей. В это воскресенье в «Раубичах» состоится большой праздник биатлона – «Гонка легенд». В нынешнем году спортивное шоу обещает быть еще более масштабным. Звездные участники гонки уже начали прибывать в Беларусь.

Более трех десятков олимпийских чемпионов и призеров. В Минск съезжаются легендарные звезды биатлона. Это даже не соперники, а друзья Беларуси из России, Украины, Италии, Австрии, Германии, Болгарии.

Биатлонный фестиваль «Гонка легенд» возвращается в «Раубичи» с именитыми «звездными» участниками.

Анна Карин Зидек, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион и многократный призер чемпионатов мира по биатлону:

Было очень приятно приехать сюда снова и увидеть друзей и спортсменов, с которыми я дружу.

Пьеральберто Каррара, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион и многократный призер чемпионатов мира по биатлону:

Уже в первые минуты я понял, что это совсем другая страна. Здесь многое изменилось. И я ожидаю, что «Гонка легенд» будет грандиозным фестивалем.

Екатерина Дафовска, олимпийский чемпион, двукратный призер чемпионатов мира по биатлону:

Мы здесь не за результатами. Просто принимаем участие. Если получится хорошо, мы будем очень рады.

Прилетел в спортивную страну и легенда мирового биатлона Сергей Тарасов. Он уже во всю готовится к «Гонке легенд». И несмотря на свой плотный график, нашел время прогуляться с съемочной группой СТВ.

Сергей Тарасов, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, заслуженный мастер спорта России:

Я думаю, никто не ставит целью победить в этих соревнованиях, потому что само участие, встреча с друзьями – это основное, что мы ждем от этого старта. И, конечно, пообщаться со зрителями, поклонниками биатлона.

В спортивной гонке примет участие и Анна Богалий. Впервые.

На ее счету олимпийские медали и награды чемпионатов мира. Она с улыбкой признается, что биатлонный фестиваль прошлого года в Беларуси настолько впечатлил, что поучаствовать в нынешнем согласилась сразу.

Анна Богалий, двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по биатлону, заслуженный мастер спорта России:

В прошлом также была у вас здесь, на большом биатлонном фестивале. Мне очень все понравилось, атмосфера, организация. Поэтому, когда в этом году поступило предложение от Дарьи, мы, можно сказать, даже не раздумывая, приняли и немножко побольше каталась, чтобы все-таки готовиться к гонке.

Поклонникам биатлона осталось ждать буквально два дня до встречи со своими кумирами. В воскресенье в «Раубичах» состоится одно из самых ожидаемых спортивных событий этой осени. На гонке соберется около 15 тысяч зрителей. Организаторы увеличили количество трибун и длину трассы, чтобы как можно больше болельщиков смогли побывать на спортивном празднике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.