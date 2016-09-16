«Гонка легенд» в Раубичах: звезды биатлона уже прибывают в Беларусь

Новости Беларуси. Поклонникам биатлона осталось ждать всего два дня до встречи со своими кумирами. Уже 16 сентября в Беларусь начнут прибывать звездные участники «Гонки легенд». Среди гостей фестиваля, который пройдет 18 сентября в Раубичах, –

Свен Фишер, Виктор Майгуров, Елена Зубрилова, Катя Вильхельм, Ольга Зайцева и многие другие.

В нынешнем году спортивное шоу обещает быть еще более масштабным. Увеличено не только количество титулованных атлетов, но и сама трасса, вдоль которой разместят дополнительные трибуны. Помимо захватывающей соревновательной части, зрителей ожидает автограф-сессия со звездами мировой величины, насыщенная шоу-программа и развлечения для самых маленьких, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.