Игорь Бокий на дистанции 50 метров завоевал четвертую золотую медаль Паралимпиады-2016

Новости Беларуси. И вновь хорошие новости из Бразилии. Очередное пополнение в медальной копилке белорусской паралимпийской сборной на играх четырехлетия в Рио-де-Жанейро.

Минувшая ночь вновь оказалась золотой для белорусских паралимпийцев. Медаль высшей пробы нашей сборной в Рио принес Игорь Бокий.

На этот раз прославленный пловец был сильнее своих соперников на дистанции 50 метров вольным стилем.

Игорь Бокий – один из самых титулованных белорусских паралимпийцев. На пьедестал главных стартов четырехлетия он поднимался уже 11 раз. В его личном активе 9 золотых медалей, 1 серебро и 1 бронза.

В Рио Игорь выступит еще в двух дисциплинах, в каждой из которых будет претендовать на подиум.

В целом на нынешних Паралимпийских играх белорусы завоевали уже 8 наград, 6 из которых высшей пробы. На счету Игоря Бокия 4 золота и 1 бронза.

Паралимпийскими чемпионами в Рио-де-Жанейро также стали Владимир Изотов в плавании и Андрей Праневич в фехтовании на колясках. А знаменосец нашей сборной Александр Трипуть завоевал бронзовую медаль в метании копья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.