Макгрегор попытался ударить Нурмагомедова на церемонии взвешивания. История противостояния двух бойцов

Новости США. 6 октября в Лас-Вегасе состоится поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. Бойцы будут бороться за титул чемпиона UFC в лёгком весе. UFC является крупнейшей организацией, которая проводит бои ММА, поэтому победитель будет признан сильнейшим в своём весе в рамках смешанных боевых искусств. Это одна из причин того, почему публика с нетерпением ожидает поединка Хабиба и Конора.

Фото: instagram.com/thenotoriousmma

Вторая и, возможно, главная причина – поведение Макгрегора. Сложно сказать, действительно имеются ли у него какие-либо личные счёты к Нурмагомедову, или же он просто накаляет обстановку перед боем. В апреле Конор с приятелям атаковал автобус, в котором ехали Хабиб и несколько других бойцов ММА. Ирландец бросил тележку для багажа в стекло автобуса. Осколками поранились два человека, но Нурмагомедова в их числе не было. Этот инцидент также не помешал россиянину выйти на ринг и взять титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Позже Макгрегор пояснил, что хотел отомстить за друга. На суде Конора приговорили к пяти дням общественных работ, компенсации ущерба владельцу автобуса и принудительному прохождению курса по управлению гневом. Также Макгрегор не раз оскорблял Нурмагомедова, но тот реагировал весьма сдержанно. Впрочем, на своей странице в Instagram россиянин написал, что «всех алкоголиков ждёт одна участь».

Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

На последней пресс-конференции перед боем Хабиб сказал, что не собирается пожимать руку Конору, каким бы ни был исход поединка. К слову, на этой пресс-конференции бойцы даже не встретились. Россиянин пришёл вовремя, 15 минут отвечал на вопросы, а затем ушёл. Макгрегор опоздал на 27 минут и обвинил противника в трусости, поскольку тот не дождался его.

Фото: instagram.com/thenotoriousmma

Ещё один инцидент случился на взвешивании перед боем. Первым на сцену поднялся Макгрегор, весело отвечая на восторженные приветствия публики. Ирландец метнул в толпу свою кепку, разделся до нижнего белья и стал на весы. Следующим вышел Нурмагомедов, указывая пальцем в небо. Боец не стал раздеваться во время взвешивания. Затем он показал пальцем на себя, помахал им, как бы говоря «не я», а затем ещё раз указал пальцем в небо.

Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

После этого Конор и Хабиб встали друг напротив друга, чтобы можно было сделать фото. Однако Макгрегор стремился подойти ближе, затем ударил оппонента по руке и махнул ногой. Очевидно, что ирландец отлично оценивал расстояние и понимал, что ногой не достанет, но зрелищности это добавило.

Фото: instagram.com/thenotoriousmma

И, наконец, третья причина: Нурмагомедов и Макгрегор используют совершенно разные стили боя. Ирландец предпочитает драться стоя и побеждать противников нокаутом. Россиянин привык валить оппонента и не давать ему встать, попутно нанося удары.

Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Стоит отметить, что Конор хорошо умеет защищаться от тейкдаунов (опрокидывания на пол с последующим удерживанием). В то же время, Хабиб выносливее своего оппонента. Поэтому болельщики предполагают, что если ирландец не сможет закончить поединок быстро, то россиянин его измотает и победит. По статистике, Нурмагомедов обладает лучшими боевыми навыками. Кроме того, боец не потерпел ни одного поражения в 26 боях. Макгрегор победил 21 раз и трижды проиграл.

Фото: instagram.com/thenotoriousmma