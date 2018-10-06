Конор или Хабиб? Чего ожидать от боя года в UFC

Новости мира. Несколько часов остается до начала боя года в UFC. Чемпионский пояс в легком весе оспорят его обладатель Хабиб Нурмагомедов и экс-владелец трофея Конор МакГрегор, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Но пока что Хабиб и Конор выясняют отношения только на словах. На протяжении всей своей подготовки к поединку бойцы то и дело обменивались различными обвинениями в адрес друг друга через СМИ.