Конор или Хабиб? Чего ожидать от боя года в UFC

Новости мира. Несколько часов остается до начала боя года в UFC. Чемпионский пояс в легком весе оспорят его обладатель Хабиб Нурмагомедов и экс-владелец трофея Конор МакГрегор, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Но пока что Хабиб и Конор выясняют отношения только на словах. На протяжении всей своей подготовки к поединку бойцы то и дело обменивались различными обвинениями в адрес друг друга через СМИ.
Это продолжилась и на пресс-конференциях перед боем. На первой бойцы продолжили обмениваться колкостями и угрозами в адрес друг друга. А вот вторая оказалась еще более скандальной. Нурмагомедов пришел на пресс-конференцию вовремя, а вот эпатажный ирландец опоздал на 27 минут. Россиянин не стал дожидаться оппонента, ответил на вопросы журналистов и покинул зал.
Уже прошла и церемония официального взвешивания, на которой МакГрегор во время «поединка взглядов» ударил Нурмагомедова. В общем, встреча обещает быть жаркой.
Макгрегор попытался ударить Нурмагомедова на церемонии взвешивания. История противостояния двух бойцов