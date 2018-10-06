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Конор или Хабиб? Чего ожидать от боя года в UFC

06 октября 2018 20:05
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Новости мира. Несколько часов остается до начала боя года в UFC. Чемпионский пояс в легком весе оспорят его обладатель Хабиб Нурмагомедов и экс-владелец трофея Конор МакГрегор, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Но пока что Хабиб и Конор выясняют отношения только на словах. На протяжении всей своей подготовки к поединку бойцы то и дело обменивались различными обвинениями в адрес друг друга через СМИ.

Конор или Хабиб? Чего ожидать от боя года в UFC-1

Это продолжилась и на пресс-конференциях перед боем. На первой бойцы продолжили обмениваться колкостями и угрозами в адрес друг друга. А вот вторая оказалась еще более скандальной. Нурмагомедов пришел на пресс-конференцию вовремя, а вот эпатажный ирландец опоздал на 27 минут. Россиянин не стал дожидаться оппонента, ответил на вопросы журналистов и покинул зал.

Конор или Хабиб? Чего ожидать от боя года в UFC-4

Уже прошла и церемония официального взвешивания, на которой МакГрегор во время «поединка взглядов» ударил Нурмагомедова. В общем, встреча обещает быть жаркой.

Макгрегор попытался ударить Нурмагомедова на церемонии взвешивания. История противостояния двух бойцов

# Мировой бокс # Конор МакГрегор # Хабиб Нурмагомедов # Фотофакт

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