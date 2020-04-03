Богданович: «Спортсмены находятся в очень большом риске. Потому что у них иммунитет и так понижен»

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь: Здесь очень ответственное, конечно, отношение к своему делу как спортсменов, так и персонала, который работает в центрах наших. Тоже очень важно, чтобы люди понимали, что делают важное дело.

Камандар Маджидов, председатель Белорусской федерации борьбы:

Соблюдать гигиену – самое главное. Руки, антисептики – без этого нельзя. Любой спортсмен знает, что при подготовке любая маленькая эта может выбить его из колеи. А сегодня она очень рискованная. Каждый спортсмен должен знать: зашёл куда-то, с кем-то пообщался, помылся и закрылся. Только так можно спастись.

Марзалюк: «Беларусь является одной из самых сильных спортивных держав Европы и мира»

Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:

Тем более, спортсмены находятся в окружении в очень большом риске. Потому что у них иммунитет и так понижен. Потому что физические нагрузки не дают, может, где-то организму справиться. А на пике формы всегда, даже если легкая простуда. То есть если ты ловишь себя на мысли, что у тебя маленькая простуда есть, и ты понимаешь, что вот где-то организм у тебя уже…