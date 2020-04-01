Элла Селицкая: «Самое главное, чтобы не закрыли спортивные объекты»

Перенос Олимпиады и то, как ситуация с коронавирусом скажется на спортсменах, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Камандар Маджидов о подготовке к ОИ: «Мы стараемся ограничить, чтобы меньше народу, чтобы были чисто борцы со своим тренером»

Элла Селицкая, председатель Белорусской федерации плавания:

Самое главное, чтобы не закрыли спортивные объекты. Вот это самое главное! И мы должны быть в этом заинтересованы, и в том числе спортсмены должны действовать таким образом, чтобы, по крайней мере, если уже приехали на какую-то базу, собрались, готовятся, но никоим образом не нарушать вот этот вот режим, который есть сегодня.