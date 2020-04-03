Марзалюк: «Беларусь является одной из самых сильных спортивных держав Европы и мира»

Спорт в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Богданович о пандемии: «Ничто в мире, конечно, не вечно, но спорт будет жить всегда»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Если мы возьмём за 100% количество населения и в процентном соотношении посчитаем количество медалей и сколько мы это делаем, то мы увидим, что Беларусь является одной из самых сильных спортивных держав Европы и мира, в том числе. Мы должны ещё раз подумать, как должны выглядеть пенсии тех же самых олимпийских чемпионов. Мы должны на соответствующем уровне любить, ценить и уважать своих людей. И белорусы – это очень мужественный народ. Наша мужественность спокойная, не крикливая. Я хочу пожелать всем мужества, уверенности в себе, в своём спорте, в своих близких, своей стране.