Биатлонистки стали 13-ми, лыжники не вышли в финал. 12-й день Игр в Пекине для белорусов

Новости Беларуси. Насыщенная соревновательная программа 16 февраля на Олимпийских играх в Пекине. Обладателей найдут 9 комплектов наград. Наши спортсмены были заявлены в трех видах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Насыщенная соревновательная программа 16 февраля на Олимпийских играх в Пекине. Обладателей найдут 9 комплектов наград. Наши спортсмены были заявлены в трех видах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наибольшие надежды были связаны с женской биатлонной эстафетой. Ирина Лещенко довольно уверенно провела свой этап, допустив два промаха на огневых рубежах и передала эстафету Динаре Алимбековой в группе лидеров. Та в свою очередь чисто отработала лежку, а вот стрельба стоя вызвала проблемы, и, использовав три дополнительных патрона, Динара заработала штрафной круг. После этого надежды на пьедестал остались только в мечтах.
Елена Кручинкина вступила в борьбу на том этапе, когда необходимо было максимально чисто стрелять и нагонять ногами. Но спортсменка только усугубила ситуацию, отправившись сразу на три круга штрафа и закрепив белорусок во втором десятке. Анна Сола, обладая едва ли не самым быстрым ходом на нынешней Олимпиаде, не смогла сделать ровным счетом ничего. Как неутешительный итог – наш квартет стал только 13-м.
Не лучшим образом проявили себя и наши лыжники. В командном преследовании Александр Воронов и Егор Шпунтов в 1/2 показали только 6-е время из 13 коллективов. До проходного места не хватило 23 секунды.
Оставалась надежда на фристайлиста Станислава Гладченко. Он выступал в компании 12 сильнейших лыжных акробатов. За первый прыжок белорус получил 115 баллов. Во второй попытке он добавил в сложности и выглядел уверенно и в воздухе, и на приземлении, но судьи не были благосклонны. Вторая оценка – 116,29, и это за чертой суперфинала.