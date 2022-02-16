Биатлонистки стали 13-ми, лыжники не вышли в финал. 12-й день Игр в Пекине для белорусов

Наибольшие надежды были связаны с женской биатлонной эстафетой. Ирина Лещенко довольно уверенно провела свой этап, допустив два промаха на огневых рубежах и передала эстафету Динаре Алимбековой в группе лидеров. Та в свою очередь чисто отработала лежку, а вот стрельба стоя вызвала проблемы, и, использовав три дополнительных патрона, Динара заработала штрафной круг. После этого надежды на пьедестал остались только в мечтах.

Елена Кручинкина вступила в борьбу на том этапе, когда необходимо было максимально чисто стрелять и нагонять ногами. Но спортсменка только усугубила ситуацию, отправившись сразу на три круга штрафа и закрепив белорусок во втором десятке. Анна Сола, обладая едва ли не самым быстрым ходом на нынешней Олимпиаде, не смогла сделать ровным счетом ничего. Как неутешительный итог – наш квартет стал только 13-м.