Шарангович идёт на повторение своего же рекорда. Чем отличился белорусский форвард в очередном матче НХЛ?

Новости Беларуси. Егор Шарангович идет на повторение своего же рекорда. Белорусский форвард в очередном матче в сильнейшей лиге планеты, Национальной хоккейной, отметился голом и результативной передачей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Правда, «Нью-Джерси» это не спасло. «Тампа» была значительно сильнее и одержала уверенную победу – 6:3. Наш нападающий в общей сложности провел на льду 19 минут и 21 секунду. Таким образом, Шарангович набирает очки в уже четвертом противостоянии кряду. Отныне у него 24 балла в 44 поединках.