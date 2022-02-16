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Шарангович идёт на повторение своего же рекорда. Чем отличился белорусский форвард в очередном матче НХЛ?

16 февраля 2022 15:21
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Новости Беларуси. Егор Шарангович идет на повторение своего же рекорда. Белорусский форвард в очередном матче в сильнейшей лиге планеты, Национальной хоккейной, отметился голом и результативной передачей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Шарангович идёт на повторение своего же рекорда. Чем отличился белорусский форвард в очередном матче НХЛ?-1

Правда, «Нью-Джерси» это не спасло. «Тампа» была значительно сильнее и одержала уверенную победу – 6:3. Наш нападающий в общей сложности провел на льду 19 минут и 21 секунду. Таким образом, Шарангович набирает очки в уже четвертом противостоянии кряду. Отныне у него 24 балла в 44 поединках.  

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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