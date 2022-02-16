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Арина Соболенко вышла во второй круг теннисного турнира WTA в Дубае

16 февраля 2022 15:20
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Новости Беларуси. В Дубае проходит престижный теннисный турнир категории 500, в котором заявлены две белоруски, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Арина Соболенко вышла во второй круг теннисного турнира WTA в Дубае-1

В матче 1/16 финала вторая ракетка мира Арина Соболенко обыграла украинскую теннисистку Марту Костюк со счетом 6:4, 6:1. Поединок продолжался 1 час 15 минут. Белоруска выиграла 7 из 13 брейк-поинтов и допустила 9 двойных ошибок. Следующей соперницей Соболенко будет 25-я ракетка мира, чешская теннисистка Петра Квитова.  

Еще одна белоруска Виктория Азаренко в первом раунде уступила российской теннисистке Веронике Кудерметовой, которая в мировой классификации располагается на 31-й позиции. 3:6, 4:6.  

# Теннис # Арина Соболенко # Марта Костюк # Петра Квитова # Виктория Азаренко # Вероника Кудерметова # Фотофакт

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