Биатлонистка Алимбекова завоевала вторую золотую медаль на этапе Кубка России

Есть вторая медаль белорусских биатлонистов на третьем этапе Кубка России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Динара Алимбекова завоевала золото гонки преследования.
Есть вторая медаль белорусских биатлонистов на третьем этапе Кубка России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Динара Алимбекова завоевала золото гонки преследования.
Девушка допустила на огневых рубежах две осечки. Но показала отличную скорость ходом. Ей удалось догнать лидера гонки и навязать сопернице упорную борьбу за первое место. Определить победительницу удалось только благодаря фотофинишу. В итоге золото у Алимбековой. Эта медаль для девушки вторая личная в нынешнем сезоне.
Отметим, ранее в пасьюте соревновались парни. Лидер нашей сборной Антон Смольский на старт не вышел. Лучшим из белорусов стал Максим Воробей, он финишировал 9-м. Возможность побороться за медали еще будет. В воскресенье, 11 декабря, запланированы масс-старты.
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