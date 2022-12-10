Биатлонистка Алимбекова завоевала вторую золотую медаль на этапе Кубка России

Есть вторая медаль белорусских биатлонистов на третьем этапе Кубка России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Динара Алимбекова завоевала золото гонки преследования.

Девушка допустила на огневых рубежах две осечки. Но показала отличную скорость ходом. Ей удалось догнать лидера гонки и навязать сопернице упорную борьбу за первое место. Определить победительницу удалось только благодаря фотофинишу. В итоге золото у Алимбековой. Эта медаль для девушки вторая личная в нынешнем сезоне.