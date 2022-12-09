БК «Минск» уступил московскому ЦСКА в домашнем матче Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Минск» провел очередной домашний матч Единой лиги ВТБ. На «Минск-Арене» подопечные Ростислава Вергуна уступили лидеру турнирной таблицы – московскому ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Баскетбольный клуб «Минск» провел очередной домашний матч Единой лиги ВТБ. На «Минск-Арене» подопечные Ростислава Вергуна уступили лидеру турнирной таблицы – московскому ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Безусловно, гости выступали в противостоянии в статусе фаворитов. Но у болельщиков белорусского клуба оставалась вера в чудо, которая развеялась уже после первой четверти. А к большому перерыву ЦСКА оторвался на 41 балл. Дальше преимущество приезжих баскетболистов только увеличивалось. Как итог – поражение нашей команды со счетом 66:101.
Следующий матч «Минск» проведет на выезде. 13 декабря сыграем против «Пармы».
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