БК «Минск» уступил московскому ЦСКА в домашнем матче Единой лиги ВТБ

Безусловно, гости выступали в противостоянии в статусе фаворитов. Но у болельщиков белорусского клуба оставалась вера в чудо, которая развеялась уже после первой четверти. А к большому перерыву ЦСКА оторвался на 41 балл. Дальше преимущество приезжих баскетболистов только увеличивалось. Как итог – поражение нашей команды со счетом 66:101.

Следующий матч «Минск» проведет на выезде. 13 декабря сыграем против «Пармы».