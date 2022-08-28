Биатлонист Антон Смольский завоевал серебро в масс-старте на Кубке Содружества в Сочи

В Сочи стартовал заключительный день первого этапа Кубка Содружества по биатлону, участие в котором принимают белорусы и россияне. Сегодня, 28 августа, пополнить медальную копилку нашей страны смогли парни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мужской гонке с масс-стартом отличился Антон Смольский. После четвертого места в спринте и неудачи в гонке преследования белорус смог наконец добраться до пьедестала. На последнем огневом рубеже он допустил один промах, но даже штрафной круг не стал помехой на пути к награде. Всего Смольский допустил три осечки. Белорусы также претендовали и на бронзу. Но на финишном отрезке трассы завязалась серьезная борьба, в которой наши парни не смогли удержать позиции. Максим Воробей расположился на седьмой строчке итогового протокола, а Степан Данилов – на восьмой.