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Теннис. Александра Саснович вышла в финал американского турнира

27 августа 2022 17:58
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Главный приз соревнований в американском Кливленде оспорят белоруска Александра Саснович и россиянка Людмила Самсонова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Александра Саснович вышла в финал американского турнира-1

Накануне в упорном полуфинальном матче белорусская теннисистка одолела француженку Ализе Корне со счетом 6:7, 7:5, 6:3. Соперницы провели на корте 2 часа 50 минут. Для Саснович нынешний финал – второй в сезоне и четвертый в карьере. Предыдущие попытки взять титул были безуспешными. Надеемся, на этот раз Александра добудет долгожданный трофей.

# Теннис # Александра Саснович # Людмила Самсонова # Фотофакт

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