Теннис. Александра Саснович вышла в финал американского турнира

Накануне в упорном полуфинальном матче белорусская теннисистка одолела француженку Ализе Корне со счетом 6:7, 7:5, 6:3. Соперницы провели на корте 2 часа 50 минут. Для Саснович нынешний финал – второй в сезоне и четвертый в карьере. Предыдущие попытки взять титул были безуспешными. Надеемся, на этот раз Александра добудет долгожданный трофей.