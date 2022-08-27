Хоккеисты «Гомеля» и «Витебска» встретятся в финале Кубка Салея

В первом полуфинале гродненский «Неман», несмотря на поддержку родной публики, не смог одолеть «Гомель». «Рыси» во втором периоде вели со счетом 3:0, «Неман» предпринял погоню и вплотную приблизился к своим оппонентам. На экваторе третьего периода гродненская команда уступала 2:3. Однако финишный спурт «Неману» не удался. «Гомель» словил соперника на контратаке и сумел поставить победную точку. Виктория команды Сергея Стася – 4:2. Во втором полуфинале встречались «Витебск» и «Брест». Команды не смогли выявить победителя в основное, а также дополнительное время, а в матче был зафиксирован ничейный счет 1:1. В серии буллитов «Витебск» взял верх и впервые в истории клуба будет сражаться за Кубок Салея.