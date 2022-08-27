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ФК «Слуцк» потерпел 5-е поражение подряд. Их тренер подал в отставку

27 августа 2022 17:03
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Новости Беларуси. В программе 19-го тура футбольного чемпионата Беларуси на 27 августа значились 4 матча. «Слуцк» с минимальным счетом 0:1 проиграл футбольному клубу «Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ФК «Слуцк» потерпел 5-е поражение подряд. Их тренер подал в отставку-1

«Сахарные» потерпели 5-е поражение подряд. На послематчевой пресс-конференции наставник «Слуцка» Александр Бразевич заявил, что подает в отставку с поста главного тренера.

«Энергетик-БГУ» переживает не самые лучшие времена. На своем поле студенты не смогли одолеть одного из аутсайдеров нынешнего первенства, брестское «Динамо». В итоге в матче зафиксирована нулевая ничья. «Неман» и «Ислочь» еще играют матч.

28 августа в расписании значится битва титанов. Лидеры белорусского чемпионата, борисовский БАТЭ и солигорский «Шахтер», встретятся в очном поединке.

# Футбол Беларуси # Александр Бразевич # Фотофакт

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